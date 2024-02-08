Юрист: работников Wildberries в Электростали могут депортировать

Юрист Алла Георгиева объяснила, что за физическую расправу обычно предусмотрена административная ответственность. Это может означать штраф от 5 до 30 тысяч рублей, арест до 15 суток или выполнение обязательных работ в объеме до 120 часов. Однако, если пострадало здоровье, наказание будет более строгое и зависеть от степени повреждения. Возможно также возложение гражданской ответственности, включая возмещение ущерба. Если у работников склада будут выявлены проблемы с миграционным законодательством, то им грозит депортация.