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Posted 8 февраля, 15:52

Published 8 февраля, 15:52

Modified 8 февраля, 15:54

Updated 8 февраля, 15:54

Юрист: работников Wildberries в Электростали могут депортировать

8 февраля 2024, 15:52
На складе Wildberries в Подмосковье произошла драка между работниками. Согласно информации, конфликт возник после замечания бригадирами одному из сотрудников.

Полиция задержала 13 самых активных участников драки и проверяет их наличие миграционных документов и регистрацию в воинском учете, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Юрист Алла Георгиева объяснила, что за физическую расправу обычно предусмотрена административная ответственность. Это может означать штраф от 5 до 30 тысяч рублей, арест до 15 суток или выполнение обязательных работ в объеме до 120 часов. Однако, если пострадало здоровье, наказание будет более строгое и зависеть от степени повреждения. Возможно также возложение гражданской ответственности, включая возмещение ущерба. Если у работников склада будут выявлены проблемы с миграционным законодательством, то им грозит депортация.

Эксперт указал на разные возможные причины драки.

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