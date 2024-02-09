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Posted Вчера, 06:22

Published Вчера, 06:22

Modified Вчера, 06:24

Updated Вчера, 06:24

Такер Карлсон поделился впечатлениями от диалога с Путиным

9 февраля 2024, 06:22
Американский журналист Такер Карлсон поделился своими впечатлениями от беседы с президентом России Владимиром Путиным. Он опубликовал видео на своем официальном сайте, где рассказал о том, сколько времени провел в Кремле и что его поразило в ходе интервью.

Карлсон отметил, что весь процесс занял около пяти часов, из которых два пришлось потратить на ожидание самого президента. Журналист отметил, что это был долгий день, но он был рад предоставленной возможности задать свои вопросы, пишет 360tv.ru.

Однако Карлсон не согласен с мыслью о готовности России вернуть Крым. Он считает, что только безумный человек может поверить в такую возможность. Кроме того, журналист подчеркнул, что западные страны отвергают Россию, и это явно обижает Путина.

Карлсон выразил удивление заявлению Путина о готовности к мирному разрешению конфликта на Украине. Но он сказал, что если российский лидер говорит об этом, значит, именно так он думает.

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