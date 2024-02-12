В 2024 году нефтегазовый рынок России ожидает работа по совершенствованию продаж

Posted Вчера, 15:46
Published Вчера, 15:46
Modified Вчера, 15:48
Updated Вчера, 15:48
Он отметил, что в последние два года произошли значительные изменения на нефтяном и газовом рынках, пишет RT.
Юшков упомянул о запрете Евросоюза на импорт российской нефти, перевозимой морским транспортом с декабря 2022 года. Вследствие этого, основное внимание было сосредоточено на азиатских рынках в первой половине 2023 года. С 5 февраля 2023 года также было запрещено поставлять российские нефтепродукты в Евросоюз. Это привело к началу процесса перестройки рынков нефтепродуктов в 2023 году. Однако Юшков уверен, что в 2024 году рынок нефти и газа стабилизируется.
В своем выступлении аналитик отметил, что в 2024 году будет проведена тщательная работа по совершенствованию и оптимизации продаж. Теперь, когда Россия окончательно перешла на азиатские рынки, необходимо найти оптимальные маршруты доставки, улучшить логистику и разработать эффективные способы страхования и расчетов с азиатскими партнерами. Юшков подчеркнул, что торговый режим с уже завоеванными рынками будет совершенствоваться и уточняться.