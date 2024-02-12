В 2024 году нефтегазовый рынок России ожидает работа по совершенствованию продаж

Юшков упомянул о запрете Евросоюза на импорт российской нефти, перевозимой морским транспортом с декабря 2022 года. Вследствие этого, основное внимание было сосредоточено на азиатских рынках в первой половине 2023 года. С 5 февраля 2023 года также было запрещено поставлять российские нефтепродукты в Евросоюз. Это привело к началу процесса перестройки рынков нефтепродуктов в 2023 году. Однако Юшков уверен, что в 2024 году рынок нефти и газа стабилизируется.