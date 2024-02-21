ПЦБК дала старт проекту, посвящённому трудовым династиям предприятия

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Проект направлен на чествование трудовых династий. Историями своих семей делятся работники компании. Открывается проект рассказом о семье Ватрубиных, совместный стаж работы семьи на предприятии составляет 110 лет.
Началось всё в далёком 1965 году, когда в Пермь приехали молодожёны Виктор и Алевтина Ватрубины. Комбинату тогда было всего 6 лет, и его становление происходило буквально на глазах молодой семьи.
Виктор Ильич проработал на комбинате 50 лет слесарем по КИП и автоматике. При его непосредственном участии запустили бумаго- и картоноделательную машины. Также он стал автором свыше 10 рационализаторских предложений.
Его супруга Алевтина Николаевна проработала 32 года, пройдя путь от мастера до руководителя центральной производственной лаборатории. Именно она отвечала за внедрение и адаптацию на производстве передового опыта других предприятий Советского Союза.
Их дочь, Ольга Ватрубина, сейчас возглавляет отдел подготовки заказов производства гофротары. Под её руководством трудятся дизайнеры, конструкторы, инженеры.
Гендиректор ПЦБК Юрий Марков сообщил, что в компании работают сотни династий, каждая из них имеет собственную историю.
Итогом проекта будет большая экспозиция, которую откроют 29 апреля — в день юбилея компании.
Также сообщается, что данный проект посвящён Году семьи в России.