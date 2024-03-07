Карьерный компас. Тест для поиска подходящей профессии для пермяков

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Компания АО ПЗСП активно развивается и находится в активном поиске специалистов и на другие вакансии. На сегодняшний день актуальны следующие позиции:
Актуальны вакансии слесарей-ремонтников в несколько подразделений предприятия разной направленности. Например, слесарю-ремонтнику пятого разряда, который будет трудиться на производстве изделий из стекла, предприятие предлагает заработную плату от 42 500 до 70 000 рублей на руки.
Работа в ПЗСП это:
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Фото в тексте: ПЗСП, fusionbrain.ai и Ideogram.ai.