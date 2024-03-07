Карьерный компас. Тест для поиска подходящей профессии для пермяков

В Перми открыто множество вакансий, но найти «свою» не так легко — глаза разбегаются. Но пришло время собрать глаза, сконцентрироваться и пройти тест, чтобы найти эту желанную вакансию!

Компания АО ПЗСП активно развивается и находится в активном поиске специалистов и на другие вакансии. На сегодняшний день актуальны следующие позиции: Электросварщик ручной сварки на строительный объект — заработная плата от 77 000 до 100 000 рублей на руки;

Штукатур-маляр — заработная плата от 66 000 до 79 000 рублей на руки;

Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций — заработная плата от 84 000 до 100 000 рублей на руки;

Инженер - строитель — заработная плата от 65 000 до 115 000 рублей;

Резчик стекла — заработная плата от 40 000 до 60 000 рублей;

Электросварщик ручной сварки на производство - заработная плата 42 500 рублей на руки. Актуальны вакансии слесарей-ремонтников в несколько подразделений предприятия разной направленности. Например, слесарю-ремонтнику пятого разряда, который будет трудиться на производстве изделий из стекла, предприятие предлагает заработную плату от 42 500 до 70 000 рублей на руки. Почему стоит работать в ПЗСП? Работа в ПЗСП это: Рост и развитие в компании: регулярная обратная связь каждому сотруднику, обучающие мероприятия, корпоративное обучение, стажировка, наставничество;

Графики работы на выбор: 5-ти дневная рабочая неделя с 08:00 до 17:00, 2/2 с 08:00 до 20:00;

Доплата за вредность 4%;

Дополнительный отпуск 7 календарных дней;

Оплата сверхурочных часов в 2-м размере;

Повышение разряда за счет предприятия;

Возможность пройти обучение и освоить востребованную профессию за счет предприятия;

Компенсация затрат на лечение и диагностику заболеваний 20 000 рублей в год;

Полис ДМС;

Выплата материальной помощи на оздоровление работников и их детей;

Корпоративные праздники и подарки от компании;

Скидки для сотрудников на недвижимость группы компаний “ПЗСП”, индивидуальные условия по ипотечному кредитованию, компенсация процентов по ипотечному кредитованию;

Доставка до места работы транспортом предприятия;

Ежегодная индексация заработной платы;

Официальное трудоустройство согласно ТК РФ, полный социальный пакет;

Перспективы карьерного и профессионального роста. Реклама. АО «ПЗСП» erid: LjN8JvvDM Фото в тексте: ПЗСП, fusionbrain.ai и Ideogram.ai.