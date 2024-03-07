properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:06

Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

Карьерный компас. Тест для поиска подходящей профессии для пермяков

Карьерный компас. Тест для поиска подходящей профессии для пермяков

7 марта 2024, 07:06
Фото: пресс-служба ПЗСП
В Перми открыто множество вакансий, но найти «свою» не так легко — глаза разбегаются. Но пришло время собрать глаза, сконцентрироваться и пройти тест, чтобы найти эту желанную вакансию!

Компания АО ПЗСП активно развивается и находится в активном поиске специалистов и на другие вакансии. На сегодняшний день актуальны следующие позиции:

  • Электросварщик ручной сварки на строительный объект — заработная плата от 77 000 до 100 000 рублей на руки;
  • Штукатур-маляр — заработная плата от 66 000 до 79 000 рублей на руки;
  • Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций — заработная плата от 84 000 до 100 000 рублей на руки;
  • Инженер - строитель — заработная плата от 65 000 до 115 000 рублей;
  • Резчик стекла — заработная плата от 40 000 до 60 000 рублей;
  • Электросварщик ручной сварки на производство - заработная плата 42 500 рублей на руки.

Актуальны вакансии слесарей-ремонтников в несколько подразделений предприятия разной направленности. Например, слесарю-ремонтнику пятого разряда, который будет трудиться на производстве изделий из стекла, предприятие предлагает заработную плату от 42 500 до 70 000 рублей на руки.

Почему стоит работать в ПЗСП?

Работа в ПЗСП это:

  • Рост и развитие в компании: регулярная обратная связь каждому сотруднику, обучающие мероприятия, корпоративное обучение, стажировка, наставничество;
  • Графики работы на выбор: 5-ти дневная рабочая неделя с 08:00 до 17:00, 2/2 с 08:00 до 20:00;
  • Доплата за вредность 4%;
  • Дополнительный отпуск 7 календарных дней;
  • Оплата сверхурочных часов в 2-м размере;
  • Повышение разряда за счет предприятия;
  • Возможность пройти обучение и освоить востребованную профессию за счет предприятия;
  • Компенсация затрат на лечение и диагностику заболеваний 20 000 рублей в год;
  • Полис ДМС;
  • Выплата материальной помощи на оздоровление работников и их детей;
  • Корпоративные праздники и подарки от компании;
  • Скидки для сотрудников на недвижимость группы компаний “ПЗСП”, индивидуальные условия по ипотечному кредитованию, компенсация процентов по ипотечному кредитованию;
  • Доставка до места работы транспортом предприятия;
  • Ежегодная индексация заработной платы;
  • Официальное трудоустройство согласно ТК РФ, полный социальный пакет;
  • Перспективы карьерного и профессионального роста.

Реклама. АО «ПЗСП» erid: LjN8JvvDM

Фото в тексте: ПЗСП, fusionbrain.ai и Ideogram.ai.

#Новости компаний#ПЗСП
Подпишитесь
Осужденная журналистка Баязитова пожаловалась на условия содержания в пермском СИЗО
Сегодня, 02:33
Власти Перми выделяют деньги на эвакуацию электросамокатов на штрафплощадки
Сегодня, 05:02
Звезда «Реальных пацанов» Николай Наумов снялся в сериале «Морозко»
Сегодня, 04:35
В Прикамье проведут капремонт самого многоподъездного дома региона
Сегодня, 04:25
Почта России сообщила о графике работы своих филиалов в мартовские выходные
Сегодня, 03:32
Артисты театра «У Моста» выступили перед пермскими осужденными
Сегодня, 03:01