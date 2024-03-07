Все только и говорят о новой «Дюне»! Какой она получилась на самом деле — рецензия

Проблема у всего этого ровно одна: иногда, в перерывах между всякими крутыми штуками и смертоубийством (а порой и во время него), герои второй «Дюны» открывают рот. И какую же чушь они несут! Дени Вильнёв и работавший вместе с ним над сценарием Джон Спэйтс явно не понимают, как уложить огромный роман даже в два больших фильма и при этом передать философию произведения Герберта. Поэтому, несмотря на кучу мелких приятностей (вроде того, что вода из тел Харконненов настолько токсична, что ее не пьют даже фримены), сюжет всё время спотыкается и проваливается, а когда герои говорят какую-то отсебятину, то от стыда и неловкости хочется провалиться в пасть Шаи-хулуду. Местные шутки — отдельный сорт кринжа (притом, что в ультрапафосном и серьезном мире Герберта юмору тоже месть место!).