СОГАЗ застраховал строящийся атомный ледокол «Ленинград»

Posted 13 марта, 12:30
Published 13 марта, 12:30
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
СОГАЗ является страховщиком уже шести атомоходов, построенных и строящихся по данному проекту — одного головного и пяти серийных.
Договор страхования покрывает риски гибели судна, а также повреждения или утраты его, механизмов, оборудования, материалов, приспособлений и снабжения. Также СОГАЗом застрахована гражданская ответственность судостроительного завода перед третьими лицами. Срок действия страхового покрытия — до конца 2028 года, включая период постройки, испытаний и транспортировки судна к месту его сдачи заказчику строительства.
Атомный ледокол «Ленинград» предназначен для обеспечения круглогодичной навигации в Западном районе Арктики и проводки судов по акватории Северного морского пути. Закладка судна состоялась 26 января 2024 года в Санкт-Петербурге на Балтийском заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Атомный ледокол назван в честь 80-й годовщины прорыва и снятия блокады Ленинграда.
«Ленинград» станет шестым в линейке универсальных атомоходов проекта 22220. Заказчиком серии этих судов стала Госкорпорация «Росатом» — инфраструктурный оператор Северного морского пути. Ледоколы проекта 22220 называются универсальными, так как предназначены для работы как в открытом море, так и в устьях сибирских рек.
Страховая Группа «СОГАЗ» основана в 1993 году и является крупнейшим в России страховщиком федерального уровня. Группа предоставляет более 100 программ страхования для частных лиц и предприятий разных сфер деятельности. Надежность и финансовая устойчивость компаний Группы подтверждены ведущими рейтинговыми агентствами. Региональная сеть Группы включает в себя более 1000 подразделений и офисов продаж по всей России.