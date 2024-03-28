Киргизия приобрела для президента самолет А-320

Posted Сегодня, 18:40
Published Сегодня, 18:40
Modified Сегодня, 18:42
Updated Сегодня, 18:42
В аэропорту председатель кабинета министров и руководитель администрации президента, Акылбек Жапаров, встретил новый «борт номер 1». В сообщении не указывались подробности покупки, но отмечалось, что самолет был произведен в 2002 году, пишет 360tv.ru.
Акылбек Жапаров отметил, что Киргизия продолжает развиваться и улучшать свою технику. Он также добавил, что помимо специальной и военной техники, бюджетные средства используются для приобретения передового медицинского оборудования.