Бакалавриат — это недообразование. Большое интервью с руководителем пермского вуза

— Это старая история. Да, у нас, конечно, ниже порог по ЕГЭ, зато у нас более благодатная среда для развития, мы со студентами находимся в контактной педагогике, потому что их просто меньше, я до каждого могу дотянуться рукой, и наша команда тоже. А если люди сдали ЕГЭ, они уже не дураки. Когда вот эту стигму на них накладывают, что это неудачники, не поступили на бюджет, давайте посмотрим на это по-другому. Если человек, сам студент, его родители готовы инвестировать в образование, он более мотивирован на получение образования.