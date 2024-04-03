Тайна пятой планеты: «Пятерочка» запустила космическую акцию

Коллекция «Тайна Пятой планеты» состоит из 23 космокрепсов. На каждом из них имеется изображение основных объектов Солнечной системы. Один достаточно редкий экземпляр представляет собой фирменный космокрепс с эмблемой «Пятёрочки», еще два — от «Х5 Клуба» и Whiskas. В коллекции есть даже экземпляр, который светится в темноте! Также выпуск включает четыре пуллера разных форм и цветов с мерцающим шнурком. Упаковки с редким космокрепсом имеют особый код. Его нужно зарегистрировать на сайте planeta.5ka.ru. Так можно получить доступ к розыгрышу ценных призов. Гран-при этого конкурса — тур на космодром Байконур!