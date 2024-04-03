Тайна пятой планеты: «Пятерочка» запустила космическую акцию

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
С этого дня в каждом магазине «Пятёрочка» покупателям предлагают два варианта подарков. Первый — это уникальный космокрепс. Такое название получила миниатюрная игрушка, изображающая небесные тела и другие объекты в космической тематике. Второй вариант вознаграждения за покупку — пуллер — яркая игрушка-аксессуар. На нее крепятся космокрепсы, при помощи которых можно создавать уникальные образы, преображать одежду, обувь и даже школьные принадлежности. Повторными игрушками легко обмениваться с друзьями и таким образом пополнять свой комплект.
Коллекция «Тайна Пятой планеты» состоит из 23 космокрепсов. На каждом из них имеется изображение основных объектов Солнечной системы. Один достаточно редкий экземпляр представляет собой фирменный космокрепс с эмблемой «Пятёрочки», еще два — от «Х5 Клуба» и Whiskas. В коллекции есть даже экземпляр, который светится в темноте! Также выпуск включает четыре пуллера разных форм и цветов с мерцающим шнурком. Упаковки с редким космокрепсом имеют особый код. Его нужно зарегистрировать на сайте planeta.5ka.ru. Так можно получить доступ к розыгрышу ценных призов. Гран-при этого конкурса — тур на космодром Байконур!
Также со 2 апреля в мобильном приложении «Пятёрочка» можно будет играть в «Тайну Пятой планеты» онлайн и стать обладателем настоящих призов! Игра состоит из 60 уровней «три-в-ряд» различной сложности с огромным количеством бонусов, головоломок и преград. И лишь настоящие профессионалы смогут преодолеть их все! В процессе прохождения уровней игрокам будут присуждаться гарантированные призы от «Пятёрочки» и партнеров. А благодаря собранной игровой валюте участники игры пополнят свой багаж знаний о галактике, долетят до виртуальной МКС и окажут помощь космонавтам.
Для достигнувших 60 уровня победителей откроется метаслой, где состоится отдельный розыгрыш призов.
Для того чтобы стать участником новой увлекательной акции, нужно приобрести товары в магазине торговой сети или при помощи сервиса «Пятёрочка Доставка». За каждые 600 рублей в чеке покупателю предлагают подарок — космокрепс или пуллер в запечатанной упаковке. А участники онлайн-игры имеют возможность пополнить виртуальную коллекцию — открыть один из 23 коллекционных космокрепсов, совершая покупки с картой «Х5 Клуба».
Для быстрого сбора полной коллекции можно приобретать товары — партнеры акции, за которые полагаются дополнительные подарки. Кроме того, космокрепсы и пуллеры можно просто купить, их стоимость составляет 60 рублей. В продаже имеется альбом для коллекционирования с настольной игрой для нескольких участников (349 рублей). В альбоме есть место для размещения 4 пуллеров и 23 космокрепсов. Следуя простым правилам игры, подробно описанным внутри альбома, можно весело провести время в компании 2–4 друзей.
Об акции можно узнать подробнее на сайте planeta.5ka.ru.