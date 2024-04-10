Не дайте варикозу испортить вам лето!

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Updated Сегодня, 06:46
Сезон дач, пляжа, платьев и коротких шорт совсем близко. Настало время подумать, готовы ли вы к нему: в каком состоянии находятся ваши ноги, смогут ли они выдержать жаркую погоду и работу на дачах? Если вовремя не озаботиться своим здоровьем, то могут возникнуть серьезные осложнения.
Медики давно заметили, что с пробуждением природы просыпаются и хронические заболевания сосудов. Причем в зоне риска оказываются и пожилые, и достаточно молодые люди. Летом, под действием высокой температуры растянутые сосуды значительно расширяются, а кровообращение в них усиливается. Клапанный аппарат вен не может справиться с током крови, в результате венозные стенки растягиваются и варикоз прогрессирует. Синие сосуды под кожей становятся более заметны, и это становится проблемой для женщин, желающих привлекательно выглядеть в летнюю пору. На развитие варикозных заболеваний влияет и ношение обуви на высоких каблуках — она увеличивает нагрузку на конечности и повышает риски возникновения осложнений.
Дачникам тоже нужно быть внимательными. Чрезмерная активность при выполнении работ на загородных участках может способствовать прогрессированию варикозного расширения вен. Во время прополки дачники принимают неудобную позу, которая приводит к повышению давления в органах малого таза и внутрибрюшного давления, вследствие этого ухудшается циркуляция крови в венах ног.
Работы в саду невозможно представить без подъема тяжестей и статических нагрузок. Они и способствуют прогрессированию болезней вен.
Но есть решение! Чтобы долгожданное лето прошло без хлопот и варикоз не омрачил отдых, нужно еще до начала лета пройти обследование в клинике лазерной хирургии «Варикоза нет» и проверить, в каком состоянии находятся ваши вены. «Золотым стандартом» диагностики является осмотр флеболога и ультразвуковое дуплексное сканирование вен нижних конечностей. Чаще всего этого достаточно, чтобы доктор поставил диагноз. Если болезнь выявлена в самом начале — удастся обойтись профилактическими мерами, во всех остальных случаях потребуется оперативное вмешательство, но бояться его не стоит. Современные технологии позволяют работать с пациентами любого возраста, проводить все процедуры амбулаторно, без боли, разрезов и долгого восстановления. Причем весеннее лечение особенно эффективно.
Эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) — современная процедура лазерного лечения варикоза, позволяющая устранить не только симптомы, но и саму причину болезни. Это надежный способ вернуть ногам привлекательный вид, защитить себя от ежедневной боли, отеков, предупредить развитие осложнений. Операция малоинвазивная, проводится под местной анестезией и длится всего 40-60 минут. В этот же день можно спокойно уйти домой пешком. Пару недель будут запрещены большие нагрузки, а потом можно жить как раньше, только качество жизни заметно изменится в лучшую сторону.
Весна — идеальное время не только для лазерной процедуры, но и для склеротерапии. Эта безопасная процедура позволяет избавиться от косметических проблем: «сеточек», «звездочек», «паутинок» тонких вен у поверхности кожи. Сама процедура практически безболезненна, переносится хорошо, однако нужно иметь в виду, что вены исчезнут не сразу, а для полного избавления от них, возможно потребуется пройти несколько сеансов.
Не откладывайте лечение варикоза! Если заняться им прямо сейчас — можно успеть подготовить ножки к жаре, началу дачного сезона и такому долгожданному отпуску. Лето будет только в радость!