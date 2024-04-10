Не дайте варикозу испортить вам лето!

Но есть решение! Чтобы долгожданное лето прошло без хлопот и варикоз не омрачил отдых, нужно еще до начала лета пройти обследование в клинике лазерной хирургии «Варикоза нет» и проверить, в каком состоянии находятся ваши вены. «Золотым стандартом» диагностики является осмотр флеболога и ультразвуковое дуплексное сканирование вен нижних конечностей. Чаще всего этого достаточно, чтобы доктор поставил диагноз. Если болезнь выявлена в самом начале — удастся обойтись профилактическими мерами, во всех остальных случаях потребуется оперативное вмешательство, но бояться его не стоит. Современные технологии позволяют работать с пациентами любого возраста, проводить все процедуры амбулаторно, без боли, разрезов и долгого восстановления. Причем весеннее лечение особенно эффективно.