Кот стал хромать и потом умер. Его владельцы получили от ветклиники деньги

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
Modified Сегодня, 04:41
Updated Сегодня, 04:41
В марте 2023 года владельцы домашнего кота обратились в ветеринарную клинику, поскольку их питомец стал хромать на одну лапу. Директор клиники, проводивший прием, не назначая обследования, поставил диагноз ушиб лапы.
На следующий день, при обращении к ту же клинику с жалобами на многократную рвоту, врач снова не назначил обследование животному. На третий день обращения в клинику у кота взяли анализы и сделали УЗИ. После введения лекарства у животного появились судороги. В результате, через пять часов питомец истцов умер при осмотре в другой ветеринарной клинике.
Оценив представленные в материалы дела доказательства, в том числе заключение судебно-ветеринарной экспертизы, суд пришел к выводу об отсутствии причинно-следственной связи между оказанными клиникой услугами и наступившими последствиями в виде смерти домашнего животного. Вместе с тем, суд отметил, что в соответствии с пунктом 7 Правил оказания платных ветеринарных услуг, исполнитель обеспечивает применение лекарственных средств и методов, исключающих отрицательное влияние на животных при диагностике, лечении и профилактике. При этом, специалист в области ветеринарии должен донести до рядового гражданина информацию о здоровье его питомца и потребовать выполнения своих рекомендаций.
Принимая во внимание, что при оказании ветеринарных услуг клиникой при приеме не были проведены дополнительные обследования домашнего животного для установления клинического диагноза (термометрия, давление, аускультация, не взяты общий и биохимический анализы крови, при наличии жалоб на рвоту, УЗИ), истцы в письменной форме не отказывались от проведения дополнительных процедур, от стационарного лечения, суд пришел к выводу о ненадлежащем оказании ветеринарных услуг, выразившихся в дефектах диагностики заболевания и недооценке состояния животного.
Поскольку ответчик допустил недостатки при оказании услуг ветеринарной помощи, которые не состоят в причинно-следственной связи со смертью животного, однако доставили хозяевам питомца переживания, суд решил взыскать с ветеринарной клиники компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. рублей, по 5 тыс. рублей в пользу каждого истца.
В соответствии с пунктом 6 статьи 13 Закона о защите прав потребителей взыскан штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 5 тыс рублей, по 2,5 тыс. рублей в пользу каждого истца. Решение суда в законную силу не вступило.