Кот стал хромать и потом умер. Его владельцы получили от ветклиники деньги

Оценив представленные в материалы дела доказательства, в том числе заключение судебно-ветеринарной экспертизы, суд пришел к выводу об отсутствии причинно-следственной связи между оказанными клиникой услугами и наступившими последствиями в виде смерти домашнего животного. Вместе с тем, суд отметил, что в соответствии с пунктом 7 Правил оказания платных ветеринарных услуг, исполнитель обеспечивает применение лекарственных средств и методов, исключающих отрицательное влияние на животных при диагностике, лечении и профилактике. При этом, специалист в области ветеринарии должен донести до рядового гражданина информацию о здоровье его питомца и потребовать выполнения своих рекомендаций.