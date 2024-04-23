Юрист рассказал самарцам, как майские праздники отразятся на зарплате

Posted Сегодня, 19:22
Published Сегодня, 19:22
Modified Сегодня, 19:24
Updated Сегодня, 19:24
Юрист рассказал жителям Самары, как майские праздники повлияют на их заработную плату. В этом году из-за изменения расписания выходных дней, работники, которые работают пять дней в неделю, смогут отдохнуть четыре дня с 28 апреля по 1 мая и еще четыре — с 9 по 12 мая.
Представитель юридической компании SuperJob объяснил, что несмотря на то, что выходных будет много, стоимость одного рабочего дня в мае немного выше, чем в другие месяцы года, пишет sovainfo.ru.
Те, кто получает заработную плату почасово или по результатам работы, могут получить меньшую зарплату, если они не работают в выходной день. Однако, согласно Трудовому кодексу РФ, работодатель должен выплатить дополнительное вознаграждение, если сотрудник не работает в выходной день. При этом за работу в выходной или нерабочий день оплата должна быть в два раза больше.
Сотрудники, у которых график работы меняется, получат повышенную оплату только в праздничные дни.
Кроме того, возможно изменение выплаты аванса в мае: он будет меньше из-за большого количества нерабочих дней, но в итоге сумма к концу месяца будет больше.