Юрист рассказал самарцам, как майские праздники отразятся на зарплате

Те, кто получает заработную плату почасово или по результатам работы, могут получить меньшую зарплату, если они не работают в выходной день. Однако, согласно Трудовому кодексу РФ, работодатель должен выплатить дополнительное вознаграждение, если сотрудник не работает в выходной день. При этом за работу в выходной или нерабочий день оплата должна быть в два раза больше.