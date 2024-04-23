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Published Сегодня, 19:22

Modified Сегодня, 19:24

Updated Сегодня, 19:24

Юрист рассказал самарцам, как майские праздники отразятся на зарплате

23 апреля 2024, 19:22
Эта неделя будет долгой для россиян. Но после шести дней работы начнутся традиционные весенние «каникулы».

Юрист рассказал жителям Самары, как майские праздники повлияют на их заработную плату. В этом году из-за изменения расписания выходных дней, работники, которые работают пять дней в неделю, смогут отдохнуть четыре дня с 28 апреля по 1 мая и еще четыре — с 9 по 12 мая.

Представитель юридической компании SuperJob объяснил, что несмотря на то, что выходных будет много, стоимость одного рабочего дня в мае немного выше, чем в другие месяцы года, пишет sovainfo.ru.

Те, кто получает заработную плату почасово или по результатам работы, могут получить меньшую зарплату, если они не работают в выходной день. Однако, согласно Трудовому кодексу РФ, работодатель должен выплатить дополнительное вознаграждение, если сотрудник не работает в выходной день. При этом за работу в выходной или нерабочий день оплата должна быть в два раза больше.

Сотрудники, у которых график работы меняется, получат повышенную оплату только в праздничные дни.

Кроме того, возможно изменение выплаты аванса в мае: он будет меньше из-за большого количества нерабочих дней, но в итоге сумма к концу месяца будет больше.

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