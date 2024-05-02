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Published Сегодня, 10:20

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Диета, работающая против жира, а не против мышц

Диета, работающая против жира, а не против мышц

2 мая 2024, 10:20
Фото: Изображение Midjourney
Многие уверены, что диета — это сокращение количества употребляемой пищи. Это не всегда так. Специалисты уверены, что лучший результат даёт сбалансированное питание.

Один грамм жира — это около 9 килокалорий, а углеводов — 4. Вывод, на первый взгляд, очевиден: снизить употребление жиров, но если хочется похудеть без осложнений для организма, лучше начать составлять сбалансированный рацион, пишет newkhakasiya.online.

Как избавляться только от жира?

Парадоксально, но для этого нужно есть то, что как раз богато жирами и белками. Оба этих вещества составляют большую часть человеческого организма и служат топливом для тела. Если в организме возникает переизбыток энергии, то он откладывается про запас в виде жиров. При этом постоянный уровень гликогена в организме держится на достаточно высоком уровне.

Чтобы эффективно избавляться только от жира, нужно снижать употребление углеводов. При этом следует в первую очередь отказаться от так называемых простых сахаров. Если было съедено что-то сладкое, лучше сжигать полученные калории немедленно, иначе они откладываются в виде жира. В то же время сложные углеводы могут даже помочь похудеть, как минимум они разнообразят меню.

Что касается жиров и белков, то их употребление можно нарастить, при этом важно считать общее количество калорий. Рацион вполне может вмещать 50 — 60%

Увеличьте количество жиров и белков в вашем ежедневном рационе — цельномолочные продукты, мясо, субпродукты, рыба должны быть частью вашего ежедневного меню, однако следует обратить внимание на общее количество потребляемых калорий в день. Важно соблюдать баланс между белками, жирами и углеводами и следить за тем, чтобы общее число полученных в сутки калорий не превышало установленный уровень.

Что может содержать диетическое меню?

Прежде всего это богатая белком еда и свежие овощи, а вот фрукты, особенно насыщенные сахаром, лучше отложить в сторону. Следует есть не меньше трёх раз в день, лучше чаще, при этом порции должны быть небольшие. Вечером лучше отказаться от еды, желательно последний приём пищи осуществлять не позже 20:00. Воды следует употреблять в день 2 — 3 литра, но от сладких соков и газировки необходимо отказаться.

Если между основными приёмами пищи есть чувство голода — можно перекусить овощами, орехами или йогуртом. Жареное нужно исключить из рациона, заменив на тушёные или запечённые блюда.

Список продуктов для сбалансированного питания

Допускается употребление мяса и рыбы. Их не следует жарить, лучше запекать или тушить. Можно употреблять яйца, сыры и йогурты, кроме тех, в которых есть гидрогенизированные жиры. Очень хорошо будет периодически разнообразить рацион печенью трески.

Жиры — оливковое или сливочное масло, а маргаринов и рафинированных масел лучше избегать. Картофеля нужно избегать, а вот зелёные овощи, наоборот, приветствуются. Виноград, арбузы и бананы — нельзя, как и другие фрукты с большим содержанием сахара. Вообще лучше не употреблять более двух несладких фруктов в сутки.

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