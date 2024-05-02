Диета, работающая против жира, а не против мышц

Прежде всего это богатая белком еда и свежие овощи, а вот фрукты, особенно насыщенные сахаром, лучше отложить в сторону. Следует есть не меньше трёх раз в день, лучше чаще, при этом порции должны быть небольшие. Вечером лучше отказаться от еды, желательно последний приём пищи осуществлять не позже 20:00. Воды следует употреблять в день 2 — 3 литра, но от сладких соков и газировки необходимо отказаться.