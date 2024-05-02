Диета, работающая против жира, а не против мышц

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Один грамм жира — это около 9 килокалорий, а углеводов — 4. Вывод, на первый взгляд, очевиден: снизить употребление жиров, но если хочется похудеть без осложнений для организма, лучше начать составлять сбалансированный рацион, пишет newkhakasiya.online.
Парадоксально, но для этого нужно есть то, что как раз богато жирами и белками. Оба этих вещества составляют большую часть человеческого организма и служат топливом для тела. Если в организме возникает переизбыток энергии, то он откладывается про запас в виде жиров. При этом постоянный уровень гликогена в организме держится на достаточно высоком уровне.
Чтобы эффективно избавляться только от жира, нужно снижать употребление углеводов. При этом следует в первую очередь отказаться от так называемых простых сахаров. Если было съедено что-то сладкое, лучше сжигать полученные калории немедленно, иначе они откладываются в виде жира. В то же время сложные углеводы могут даже помочь похудеть, как минимум они разнообразят меню.
Что касается жиров и белков, то их употребление можно нарастить, при этом важно считать общее количество калорий. Рацион вполне может вмещать 50 — 60%
Увеличьте количество жиров и белков в вашем ежедневном рационе — цельномолочные продукты, мясо, субпродукты, рыба должны быть частью вашего ежедневного меню, однако следует обратить внимание на общее количество потребляемых калорий в день. Важно соблюдать баланс между белками, жирами и углеводами и следить за тем, чтобы общее число полученных в сутки калорий не превышало установленный уровень.
Прежде всего это богатая белком еда и свежие овощи, а вот фрукты, особенно насыщенные сахаром, лучше отложить в сторону. Следует есть не меньше трёх раз в день, лучше чаще, при этом порции должны быть небольшие. Вечером лучше отказаться от еды, желательно последний приём пищи осуществлять не позже 20:00. Воды следует употреблять в день 2 — 3 литра, но от сладких соков и газировки необходимо отказаться.
Если между основными приёмами пищи есть чувство голода — можно перекусить овощами, орехами или йогуртом. Жареное нужно исключить из рациона, заменив на тушёные или запечённые блюда.
Допускается употребление мяса и рыбы. Их не следует жарить, лучше запекать или тушить. Можно употреблять яйца, сыры и йогурты, кроме тех, в которых есть гидрогенизированные жиры. Очень хорошо будет периодически разнообразить рацион печенью трески.
Жиры — оливковое или сливочное масло, а маргаринов и рафинированных масел лучше избегать. Картофеля нужно избегать, а вот зелёные овощи, наоборот, приветствуются. Виноград, арбузы и бананы — нельзя, как и другие фрукты с большим содержанием сахара. Вообще лучше не употреблять более двух несладких фруктов в сутки.