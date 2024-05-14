Бюджеты растут, а кадров не хватает. Интервью с главврачом ГКБ №4 Андреем Ронзиным

Проблема-то в том, что врачи не едут почему-то. Несмотря на то, что у нас своя программа дополнительного финансирования. Мы в «четверке» доплачивали еще по миллиону рублей к выплате по программе «Земский доктор». Таким образом, несколько человек удалось привлечь. После этого Законодательное собрание Пермского края приняло решение о еще одной, региональной надбавке тем, кто уезжает в районы, плюс еще два миллиона рублей. Таким образом, «Земский доктор» (миллион), плюс два миллиона региональная, и даже на эти деньги мы не можем найти специалистов. Причем квартиры им предоставляют в новых домах, там все хорошо.