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Published Сегодня, 05:12

Modified Сегодня, 05:30

Updated Сегодня, 05:30

Бюджеты растут, а кадров не хватает. Интервью с главврачом ГКБ №4 Андреем Ронзиным

Бюджеты растут, а кадров не хватает. Интервью с главврачом ГКБ №4 Андреем Ронзиным

14 мая 2024, 05:12
Фото: тг-канал «Великолепная четвёрка»
Как обстоят дела спустя семь лет после присоединения больниц Кизела, Губахи и Гремячинска к Городской клинической больнице №4 Перми? Журналист Properm.ru Татьяна Зырянова узнала в интервью с главным врачом ГКБ №4 Андреем Ронзиным.

— Андрей Владимирович, кто ведет телеграм-канал «Великолепная четверка»? Ощущение, что вы сами.

— Да, так и есть. Мы с супругой ведем.

— Очень классно получается. И про медицину, и про больницу внутренние какие-то вещи, и закаты на даче.

— Спасибо.

— А первый вопрос такой: вы всё еще каждую неделю ездите в территории Кизеловского угольного бассейна (КУБ). Всем рассказываю, как вы в 5 утра туда выезжали, работали, как железный, без обеда и перерыва, поздно вечером домой возвращались. Безумная самоотдача. Всё еще так происходит?

— Интенсивно ездил в КУБ три года. Сначала два раза в неделю, потом один раз в неделю. Сейчас гораздо реже, потому что, во-первых, там уже налажена система работы, она функционирует. Во-вторых, больше сейчас там вопросов не управленческого характера, а организационно-лечебного, поэтому чаще туда ездит мой заместитель по лечебной работе. На связи постоянно, контроль, конечно, постоянный, но ездить туда каждую неделю уже нет необходимости.

— Произошли очень серьезные изменения. Отказались от большого количества ненужных, неэффективно используемых площадей. Это был балласт — лишние площади.

— Построили уже 10 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Построили поликлинику в поселке Углеуральском. Новая, всем укомплектованная, современная поликлиника будет принимать и взрослых, и детей. Она заменит две старые поликлиники, располагавшиеся в разваливающихся и очень больших зданиях. Здесь есть всё: и дневной стационар, и физиотерапевтический кабинет, и необходимое оборудование.

Поликлиника в Углеуральском принимает и взрослых, и детейПоликлиника в Углеуральском принимает и взрослых, и детей
Поликлиника в Углеуральском принимает и взрослых, и детей
Фото: ТГ-канал «Великолепная четверка»

Сделали все регистратуры в филиалах по нашему проекту, по той же технологии, по которой делаем здесь ремонт, в «четверке». Сейчас идут серьезные капитальные ремонты больниц в Гремячинске, Кизеле, Губахе. Ремонтируем те части зданий, которые будем эксплуатировать. В Кизеле, например, огромное здание, поэтому от части этого здания отказываемся, а в остальной части делаем капитальный ремонт.

— Удалось решить вопрос с отоплением? Были устаревшие котельные, и обходилось отопление очень дорого.

— Да, поставили газовую котельную в Кизеле и Гремячинске, а в Губахе центральное отопление. Сейчас всё хорошо с этими строками расходов.

— При остром кадровом дефиците многие сотрудники уволились. Почему так произошло?

— Во-первых, средний возраст сотрудников был высокий. Многие ушли на пенсию, потому что не захотели проходить аккредитацию, сейчас новые требования, федеральные, нужно все данные в компьютер загружать, а пожилым женщинам, медсестрам, которым уже за 60 лет, за 70 лет, этого просто не хочется делать. Они приняли для себя решение уйти.

Во-вторых, по всей России санитарок из медицинских работников перевели в технический персонал, это уменьшило количество медицинских работников (в статистике).

В-третьих, продолжается отток населения, люди уезжают, специалисты уезжают.

В 2017 году в КУБе было 969 медицинских работников, а в «четверке» — 867. На сегодняшний день в четверке практически так же — 831, чуть меньше стало, а в КУБе серьезно снизилось количество врачей и медицинского персонала — 576 человек. Проблемы с персоналом как были самыми серьезными, так и остаются. При этом проблем с финансированием нет.

— Были огромные кредиторские задолженности. Больше их нет?

— Да, больше 50 млн рублей — такова была кредиторская задолженность. Мы ее погасили в первый же год, хотя никто не верил, что сможем это сделать. На сегодняшний день объединенный бюджет «четверки» и КУБа — порядка 2 млрд 300 млн рублей. Рост осуществляется в основном за счет «четверки», за счет высоких технологий, высокотехнологичных операций.

— Меняли ли управленческую команду в КУБе? Или остались те же люди?

— Вся команда управленческая как была, так и осталась. Только уехала в другой регион, к детям, руководитель филиала — в Кизеле. В Губахе и Гремячинске весь персонал остался на местах.

Такими были больницы КУБа в 2017 годуТакими были больницы КУБа в 2017 году
Такими были больницы КУБа в 2017 году
Фото: properm.ru

— Какой объем медицинских услуг сейчас в территориях КУБа оказывается? Какие это медицинские услуги?

— Это специализированная медицинская помощь уровня центральной районной больницы, высокотехнологичной помощи там не оказывается. Терапевтические отделения круглосуточные в Кизеле и в Губахе, хирургия и реанимация круглосуточная в Губахе, а в Гремячинске — дневной стационар.

— А если инфаркт или инсульт, то в «четверку»?

— Нет, есть маршрутизация по сердечно-сосудистым центрам. Жителей Губахи и Гремячинска везут в Чусовой, жителей Кизела в Березники. Но если очень тяжелые пациенты, то забирает «четверка».

— Что с роддомом?

— Рожениц везут в Чусовой. В Губахе, Кизеле, Гремячинске вместе взятых по 50 родов в год, да и те плановые. Вообще, с 2017 года ни одной проблемы с роженицами не было.

— Каких узких специалистов не хватает?

— Практически всех.

Проблема-то в том, что врачи не едут почему-то. Несмотря на то, что у нас своя программа дополнительного финансирования. Мы в «четверке» доплачивали еще по миллиону рублей к выплате по программе «Земский доктор». Таким образом, несколько человек удалось привлечь. После этого Законодательное собрание Пермского края приняло решение о еще одной, региональной надбавке тем, кто уезжает в районы, плюс еще два миллиона рублей. Таким образом, «Земский доктор» (миллион), плюс два миллиона региональная, и даже на эти деньги мы не можем найти специалистов. Причем квартиры им предоставляют в новых домах, там все хорошо.

— Уезжают те, кого удалось привлечь по программе «Земский доктор»? Через пять лет уезжают?

— К сожалению да, уезжают.

— Почему у нас такая нехватка кадров — врачей, учителей? Особенно в провинции…

— Наверное, потому что Россия когда-то подписала Конвенцию о правах человека. Распределение обязательное и централизованное теперь невозможно. У выпускников сейчас есть выбор, они едут, куда хотят.

— А хотят они в столицу.

— Да, чаще всего, в крупные города. Мой заместитель встречался с выпускниками, с ординаторами. За три дня нашел только двоих, которые гипотетически согласились поехать в район. Это несмотря на то, что Владимир Путин распорядился выплачивать по 50 тыс. рублей дополнительно и ежемесячно врачам в небольших населенных пунктах. И по 29 тыс. рублей — надбавка к зарплате медсестрам.

— Какая средняя зарплата у сотрудников сейчас?

— Точно не скажу. По указу президента средняя заработная плата медицинских работников должна была быть в два раза выше, чем средняя зарплата по региону. Мы выполнили этот показатель на 102%. Конечно, это со всеми подработками, переработками, вместе «четверка» и больницы КУБа.

Главная проблема территорий — убыль населенияГлавная проблема территорий — убыль населения
Главная проблема территорий — убыль населения
Фото: properm.ru

Есть проблема в Губахе и Кизеле, она связана с тем, что сотрудники не могут получить эти самые «президентские» доплаты в 50 и 29 тыс. рублей. Они распространяются только на больницы, которые раньше были центральными районными. А юридически больницы Губахи, Кизела и, например, Александровска и Кудымкара — городские и окружные. Функционал они выполняли как центральные районные, а юридически считаются городскими. И мы сейчас заходим в судебный процесс, чтобы суд, по сути, разрешил нам заплатить сотрудникам эти доплаты.

Больницы оказывают специализированную помощь без высокотехнологичной помощи, это уровень районной больницы. Сейчас Гремячинск получает эти доплаты, а Губаха и Кизел — нет. Нужно решение суда.

— Насколько стали доступнее стали медицинские услуги, помощь населению? По каким критериям можно оценить?

— Об этом можно судить по количеству жалоб. Это стопроцентный критерий, который говорит о том, стало хуже или лучше. Жалоб стало в разы меньше по сравнению с тем же 2017 годом.

Встречи с жителями КУБа проводят и уполномоченный по правам человека в Пермском крае, и представитель полпреда президента РФ в ПФО. По здравоохранению практически ни одного вопроса не возникает. Несмотря на острую нехватку врачей, пациентам нравятся изменения: и комфортные условия, которые теперь есть, и другие принципы работы регистратуры, и возможность попасть на прием к узким специалистам из «четверки», которые ездят туда раз-два в неделю.

— Какие сейчас основные проблемы, кроме кадровой? Продолжается ли отток населения?

— Да, умирают, уезжают. В 2017 году, когда мы объединялись, в Кизеле было 21 или 22 тыс. человек, сейчас менее 18 тыс. человек, Гремячинск уменьшился с 11 тыс. до 8 тыс. человек.

Мне, конечно, очень странно, что не хотят ехать в Губаху, потому что город совершено чудесный — среди городов Пермского края и вообще России: ледовый стадион, бассейн, горнолыжка, театр… 200 км до Перми по идеальной дороге… Жилье есть, работа есть.

— У нас централизация на марше… А в самой «четверке» что изменилось? Как коллектив принял объединение и то, что приходится ездить раз-два в неделю в территории КУБа?

— Столкновений не было. Люди понимают, что если надо, значит, надо съездить. Дополнительные деньги за выезды все получают. Ездят узкие специалисты: невролог, эндокринолог, кардиолог, офтальмолог.

— Какова сейчас «четверка»? Какие есть отделения, какую помощь оказывают?

— Оказываем много высокотехнологичной помощи. Развиваемся очень серьезно: новое оборудование, новые технологии, новые возможности. Очень серьезно развивается ангиографическая служба. Много нового оборудования получили в отделение реабилитации. И по количеству, и по проценту таких специализированных вмешательств, как удаление тромба из сосудов головного мозга, «четверка» выше общероссийского уровня.

«Четверка» делает ставку на развитие высокотехнологичной помощи пациентам«Четверка» делает ставку на развитие высокотехнологичной помощи пациентам
«Четверка» делает ставку на развитие высокотехнологичной помощи пациентам
Фото: тг-канала «Великолепная четверка»

— Какие цели, задачи перед четверкой ставите? В какую сторону развиваться?

— Точно совершенно не останавливаться и развивать высокотехнологичную помощь пациентам с инфарктами, с инсультами, пациентам неврологическим и нейрохирургическим. Травматология у нас качественно и количественно развивается, и будем её развивать (замена суставов, серьезная работа с плечевым суставом).

— Высокотехнологичная помощь — это дорогое оборудование, дорогие специалисты, где вы это все берете?

— Часть оборудования получаем по федеральным программам, часть оборудования покупаем сами. За счет денег, которые мы зарабатываем по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи. В планах — продолжать оснащение больницы высокотехнологичным, даже уникальным оборудованием.

— Внешнеполитические события как-то повлияли на работу больницы?

— Особо нет, мы не уменьшили ни объем, ни качество оказания медпомощи, оборудование продолжает поступать. В этом году ждем новый МРТ-томограф.

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