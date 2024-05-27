Жителя Кузбасса ждет суд за незаконное хранение оружия после вызова «скорой»

Оказалось, что задержанный пил алкогольные напитки и поссорился с женой, которая вызвала полицию. Зная, что в его квартире есть оружие, принадлежащее его умершему отцу, мужчина решил спрятать его в гараже. Он положил карабин и разобранное ружье 12 калибра в пакет и вышел из квартиры, но по дороге он потерял сознание и упал. Жена вызвала скорую помощь. Прибывшие на место медики помогли стабилизировать его состояние. Полиция изъяла оружие, а также обнаружила 13 патронов к карабину в квартире обвиняемого.