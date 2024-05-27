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Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

Жителя Кузбасса ждет суд за незаконное хранение оружия после вызова «скорой»

27 мая 2024, 13:08
По информации, полученной от пресс-службы ГУ МВД по Кузбассу, 43-летнего жителя Междуреченска будут судить по обвинению в незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Полиция получила сообщение в марте этого года от сотрудников скорой помощи о том, что при оказании помощи нетрезвому мужчине был обнаружен пакет с оружием рядом с ним. Подозреваемый был доставлен в полицейский участок, где у него изъяли 2 единицы оружия. Одно из них находилось в разобранном состоянии, пишет sibdepo.ru.

Оказалось, что задержанный пил алкогольные напитки и поссорился с женой, которая вызвала полицию. Зная, что в его квартире есть оружие, принадлежащее его умершему отцу, мужчина решил спрятать его в гараже. Он положил карабин и разобранное ружье 12 калибра в пакет и вышел из квартиры, но по дороге он потерял сознание и упал. Жена вызвала скорую помощь. Прибывшие на место медики помогли стабилизировать его состояние. Полиция изъяла оружие, а также обнаружила 13 патронов к карабину в квартире обвиняемого.

Все найденные предметы были отправлены на экспертизу. Уголовное дело возбуждено по статье 222 УК РФ, которая касается незаконного приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки, пересылки или ношения оружия и боеприпасов. За это преступление грозит максимальное наказание в виде лишения свободы до 8 лет. Дело направлено на рассмотрение в суд.

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