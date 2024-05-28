Мужчинам — лес, а женщинам — озера: билайн рассказал о предпочтениях россиян в отдыхе

Между тем, наиболее востребованными приложениями стали «ВКонтакте» и Телеграм — именно ими туристы пользуются чаще всего. И это не удивительно: с помощью социальных сетей и мессенджеров они могут не только поддерживать связь с близкими, но и делиться яркими моментами отдыха, отправив множество красочных фотографий и видеороликов.