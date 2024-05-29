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Published Сегодня, 15:46

Modified Сегодня, 16:57

Updated Сегодня, 16:57

Диетолог Дианова рассказала, какие продукты употреблять в жару

29 мая 2024, 15:46
В ближайшие дни в Москве ожидается очень жаркая погода с температурой в 30 градусов. Чтобы чувствовать себя хорошо в такую жару, диетолог Нурия Дианова советует изменить свой рацион питания. Вместо тяжелого мяса лучше перейти на флекситарианство, когда преобладают овощи, зелень, фрукты и рыба.

Такая еда легче усваивается организмом и содержит больше воды и клетчатки. Но необходимо добавлять растительные белки, например, хумус, чтобы предотвратить возникновение чувства голода. Также полезно употреблять больше рыбы, которая легче усваивается организмом в жаркую погоду, в отличие от тяжелого мяса, пишет ridus.ru.

Кроме того, можно приготовить такие легкие супы, как холодник, свекольник и окрошка. Однако в окрошку не рекомендуется добавлять колбасу и редис, так как это тяжелая пища. Лучше заменить колбасу курицей.

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