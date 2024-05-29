Диетолог Дианова рассказала, какие продукты употреблять в жару

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
Modified Сегодня, 16:57
Updated Сегодня, 16:57
Такая еда легче усваивается организмом и содержит больше воды и клетчатки. Но необходимо добавлять растительные белки, например, хумус, чтобы предотвратить возникновение чувства голода. Также полезно употреблять больше рыбы, которая легче усваивается организмом в жаркую погоду, в отличие от тяжелого мяса, пишет ridus.ru.
Кроме того, можно приготовить такие легкие супы, как холодник, свекольник и окрошка. Однако в окрошку не рекомендуется добавлять колбасу и редис, так как это тяжелая пища. Лучше заменить колбасу курицей.