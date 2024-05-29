Важная информация о выплатах пособий в Кузбассе

Posted Сегодня, 18:46
Published Сегодня, 18:46
Modified Сегодня, 18:46
Updated Сегодня, 18:46
Приближается июнь, и Фонд пенсионного и социального страхования по Кузбассу опубликовал новую программу выплат для получателей пособий. Они уточняют, что выплаты осуществляются в новом месяце за предыдущий — например, в июне будет выплачена пенсия за май, а в июле — за июнь, пишет sibdepo.ru.
Важно отметить, что эти выплаты будут перечислены в течение всего дня. Если средства не поступили на счет утром, нужно подождать до конца дня. Если дата выплаты приходится на выходной, то пенсия будет получена в ближайший рабочий день накануне.