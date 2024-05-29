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Published Сегодня, 18:46

Modified Сегодня, 18:46

Updated Сегодня, 18:46

Важная информация о выплатах пособий в Кузбассе

29 мая 2024, 18:46
Кузбассовцам сообщили о процессе начисления пенсий в мае. Также было напомнено о нескольких важных деталях.

Приближается июнь, и Фонд пенсионного и социального страхования по Кузбассу опубликовал новую программу выплат для получателей пособий. Они уточняют, что выплаты осуществляются в новом месяце за предыдущий — например, в июне будет выплачена пенсия за май, а в июле — за июнь, пишет sibdepo.ru.

Важно отметить, что эти выплаты будут перечислены в течение всего дня. Если средства не поступили на счет утром, нужно подождать до конца дня. Если дата выплаты приходится на выходной, то пенсия будет получена в ближайший рабочий день накануне.

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