Россиянку задержали в Дании по подозрению в шпионаже

Эта женщина является важным лицом для русской общины в Дании и оказывает консультационную помощь русскоязычным жителям Зеландии. Подозреваемая обвиняется в том, что она позволила иностранной разведке действовать на территории Дании. Согласно сообщению издания, эта женщина в течение нескольких лет получала финансирование от российского шпионского фонда, пишет 360.ru.