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Posted Сегодня, 14:27

Published Сегодня, 14:27

Modified Сегодня, 15:28

Updated Сегодня, 15:28

Россиянку задержали в Дании по подозрению в шпионаже

11 июня 2024, 14:27
В Дании задержали женщину из России по подозрению в сотрудничестве с российской разведкой. Согласно информации издания DR, арест произошел на территории Зеландии.

Эта женщина является важным лицом для русской общины в Дании и оказывает консультационную помощь русскоязычным жителям Зеландии. Подозреваемая обвиняется в том, что она позволила иностранной разведке действовать на территории Дании. Согласно сообщению издания, эта женщина в течение нескольких лет получала финансирование от российского шпионского фонда, пишет 360.ru.

Посол Владимир Барбин заявил, что задержание россиянки является провокацией со стороны местных спецслужб. Посольство планирует обратиться к датским властям с требованием освободить эту женщину.

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