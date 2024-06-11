Россиянку задержали в Дании по подозрению в шпионаже

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
Эта женщина является важным лицом для русской общины в Дании и оказывает консультационную помощь русскоязычным жителям Зеландии. Подозреваемая обвиняется в том, что она позволила иностранной разведке действовать на территории Дании. Согласно сообщению издания, эта женщина в течение нескольких лет получала финансирование от российского шпионского фонда, пишет 360.ru.
Посол Владимир Барбин заявил, что задержание россиянки является провокацией со стороны местных спецслужб. Посольство планирует обратиться к датским властям с требованием освободить эту женщину.