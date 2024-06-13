«Хороший студент стремится к знаниям». Эксклюзивное интервью с Антоном Петроченковым

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— Давайте начнем с вас лично — образование, карьера, где родились, учились, работали?
— Я родился в Перми, я пермяк, патриот Пермского края. Учился в 91-й школе, потом в лицее №1 при Политехе, директором учреждения был Леонид Израилевич Лурье, ныне покойный, он один из первых учителей, которые оказали на меня большое влияние. А вообще, сразу хотел стать и ученым, и инженером. Спасибо папе, спасибо дедушкам. Мои родители — инженеры-химики.
В школе мне нравилось токарное дело, кружок радиолюбителей. Я много читал, как, наверное, и все советские дети. В выборе образовательной стратегии не сомневался, шел в лицей №1, туда был очень большой конкурс. После этого надо было только понять, куда именно поступать в Политехе. Спасибо лицею, мы были на разных факультетах, на разных кафедрах. Поскольку я всегда тянулся к электрике, то выбрал кафедру электропривода. Ничуть не сомневался в своем выборе потом. В основе любого технологического процесса лежат двигатель и привод. Интересная специальность.
— Вы помните, как учились в лицее, в вузе, какими они были, как менялись?
— В лицее в 1992 году была демократическая обстановка, не было школьной формы, вместо физкультуры можно было заниматься закаливанием (с тех пор я моржую). И была очень тесная связь с вузом. Были, конечно, сложности, — понятно, 90-е годы. В университете тоже было непросто в бытовом плане. Зато было интересно учиться. Мне повезло с педагогами, которые настолько были ответственны, что ты не мог схалтурить. Каждая лабораторная работа была проектом, я еще тогда понял, что такое практикоориентированность.
— У вас много было практики, когда вы учились?
— Много, после первого курса уже была практика. Сразу на разных предприятиях Пермского края. Это был большой опыт.
— А сейчас практики столько же?
— У нас сейчас свои, самостоятельно устанавливаемые образовательные стандарты, и мы можем практику расширять, и делаем это. Сейчас в Пермском политехе есть уникальный гуманитарный факультет, которого раньше не было. Мы даем экономику применительно к отраслям, у нас три сильных экономических кафедры. Набор инженерно-ориентированных знаний, которые там дают, — наша фишка. Еще одна уникальная вещь — цифровая кафедра, то есть химики могут изучать цифровизацию в своей отрасли, строители — в своей.
Конечно, всё это имеет корни, основы, которые заложили отцы-основатели университета, наши уникальные научные школы, научные лаборатории, коллектив. Повторю фразу сэра Ньютона: «Я стою на плечах гигантов».
…Менялся университет, конечно, менялся. Прошли через опыт, когда осваивали новое оборудование, лаборатории, но не всегда это было одновременно и в интересах отрасли, и в интересах научной заинтересованности наших преподавателей. Сейчас не так, сейчас лаборатории и любое оборудование покупаем, исходя из интересов индустриальных партнеров, ученых и студентов.
— За счет чего обновляете учебное оборудование?
— Инфраструктурные трансформации осуществляются благодаря программе «Приоритет 2030», передовой инженерной школе «Высшая школа авиационного двигателестроения», корпоративным группам индустриальных партнеров и «Крыльям Ростеха».
— А студенты как изменились?
— Студенты хорошие, понимают, куда поступили. Хороший студент стремится к знаниям, я искренне в это верю. Если не стремится, значит, надо сделать так, чтобы стремился. На самом деле, студентам нравится, чтобы было и сложно поступить, и сложно учиться. Они же понимают, что тогда на выходе будет качественный специалист.
— Многие всё равно жалуются на качество образования. И бытует мнение, что очень страдает качество высшего образования в последние годы. Как вы думаете, Политех качественное образование дает?
— Даже не сомневаюсь, что качественное. Понятно, есть над чем работать, но мы стремимся, мы гибкие и, главное, слышим работодателей. С точки зрения трудоустройства Пермский политех точно находится в топе российских университетов — 95% наших выпускников трудоустраиваются по специальности. Мы стремимся к опережающему обучению, чтобы время адаптации на работе было близко к нулю.
— Как считаете, какая лучшая система: шестилетняя, где ты уже специалист, или бакалавры, потом магистры?
— Везде есть и плюсы, и минусы. В ведущих странах Европы сейчас кризис высшего технического образования. Там люди не видят смысла получать высшее техническое образование, когда можно ограничиться средним. Сейчас идет дискуссия, и все наблюдают за процессом. Шесть лет обучения, конечно, интересны вузам. А работодателям? А самим студентам? Те же айтишники считают, что им достаточно 3,5 года. Наше направление «Программная инженерия» — одно из лучших в стране, мы учим правильно «делать код». И вот, например, студент научился, за два года освоил определенные навыки, нашел работу, и думает, зачем ему дальше учиться?
— А как же развитие науки? Студенты, вообще, идут в науку?
— Те, кто хотят остаться в науке, имеют такую возможность. Магистратура, аспирантура, научные публикации. И зарабатывать в науке можно хорошо.
В Пермском Политехе 47 докторов наук, которые получают ежемесячно социальную краевую доплату в 20 тыс. рублей, и 27 кандидатов наук, получающих ежемесячно по 10 тыс. рублей. С индустриальными партнерами у нас достаточно большой объем НИОКР, более 1 млрд рублей по научной части. Но за счет этого у нас пониженный коэффициент финансирования госзадания и на содержание имущественного комплекса.
— Каков общий бюджет университета?
— — Я пока только знакомлюсь с цифрами. Скажем, около 5,6 млрд рублей. 2 млрд с копейками — это госзадание, которые понижены. Новый вызов для нас — это военный учебный центр: затратно, некомпенсируемо, но важно. Для абитуриентов — это определенное преимущество при выборе вуза, возможность получить военную учетную специальность и сразу уйти в запас.
— Сколько сейчас всего студентов вместе с филиалами?
— 15 тысяч студентов всех форм обучения.
— Сколько коммерческих мест?
— Нет большого числа платников, но и особого ограничения нет по приему контрактных студентов. Было бы желание, на бюджет поступить можно. Стране нужны инженеры, технические специалисты.
— С 20 июня начинается приемная кампания. Какие ее особенности?
— На все инженерные направления подготовки можно сдавать информатику. Еще в прошлом году на две специальности мы принимали только ЕГЭ по физике, но сейчас можно представить результаты ЕГЭ по информатике, потому что выпускники ее активно выбирают. Физику мы все равно даем нашим студентам, и в инженерных классах школ, с которыми сотрудничаем, и на первых курсах учебы в университете.
— Какие сейчас специальности востребованы, а какие нет?
— Работодателям требуются все направления подготовки. Понятно, что большие конкурсы на «Программную инженерию» и «Авиадвигателестроение», где, несмотря на то что 60% абитуриентов — целевики, среди них высокий конкурс.
Химические предприятия остро нуждаются в кадрах, но в прошлом году конкурс здесь был ниже. На «Горное дело» ниже конкурс, чем хотелось бы. При этом объемы НИОКР самые высокие у кафедр горно-нефтяного факультета. На механико-технологическом факультете, хоть конкурс ниже и средний балл немного ниже, чем на других факультетах, выпускники «на ура» расхватываются предприятиями.
У нас есть очередь из работодателей. Теперь моя задача, чтобы была очередь из студентов и очередь из преподавателей.
— Сейчас очень высокий конкурс в СПО. И преподаватели, руководители СПО говорят: зачем высшее образование? В колледже всё есть, всё дадут. Как ответить на такой вопрос?
— Системное мышление даст только вуз. Плюс это гуманизация образования, социальный лифт. И ты не просто исполнитель, ты творец, мыслитель, ты должен понимать экономическую часть, социальную значимость и реальную ценность своего проекта. Важно понимание, что ты сможешь себя четко позиционировать на предприятии, что ты состоишься, сможешь идти дальше. Инженер — это творец — когда ты сделал что-то, и это востребовано обществом, от инженерных классов школы до выпуска дипломного проекта, до его запуска на предприятии.
Любая автоматизированная система — это человеко-машинная среда, в том числе и общение с персоналом, выстраивание отношений. Если ты не выстроил отношения в коллективе, у тебя система не заработает, не будет действовать проект.
— По поводу педагогов: сколько их всего, сколько во всех филиалах?
— Две с половиной тысячи сотрудников, из которых преподавателей — более одной тысячи на разных долях ставки. У нас требовательные профессиональные стандарты, по некоторым из них до 10% преподавателей должно быть привлечено со стороны предприятий. И это точно «не для галочки», это наше реальное взаимодействие с индустриальными партнерами.
— По поводу безопасности. Пермь тоже пережила подобные трагедии. Можно ли быть готовым к этим ситуациям?
— Сегодня такое время, что приходится быть готовым ко всему. У нас регулярно проходят тренировки и учения. С учетом существующих рисков мы актуализируем планы развития нашей инфраструктуры. Комплексно подходим к вопросам обеспечения безопасности: это и ограждения, там, где они необходимы, и система видеонаблюдения (на сегодня в Политехе работает более 500 камер). Апробируем систему, которая будет интегрирована в городскую программу безопасности. В главном корпусе и в некоторых корпусах на комплексе ПНИПУ проектируем современную пропускную систему, то есть перенастраиваем всё.
Но самое главное — это заинтересовать студентов учебой и широким спектром возможностей для саморазвития и самореализации, которые предлагает им университет. Это проверенная практика, которая позволяет снизить девиантное поведение в молодежной среде.
— Какова стратегия развития Политеха?
— Есть программа развития университета до 2035 года. Самое ключевое — видеть в студенте личность, чтобы развивать его. Увидеть, разглядеть и поддерживать у него уникальные качества, ориентируя на инженера-творца. Вуз сейчас направлен на производство технологий, идей, на промышленную погоду, которая есть сегодня, и которую наши выпускники будут формировать завтра.