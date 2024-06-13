«Хороший студент стремится к знаниям». Эксклюзивное интервью с Антоном Петроченковым

— В лицее в 1992 году была демократическая обстановка, не было школьной формы, вместо физкультуры можно было заниматься закаливанием (с тех пор я моржую). И была очень тесная связь с вузом. Были, конечно, сложности, — понятно, 90-е годы. В университете тоже было непросто в бытовом плане. Зато было интересно учиться. Мне повезло с педагогами, которые настолько были ответственны, что ты не мог схалтурить. Каждая лабораторная работа была проектом, я еще тогда понял, что такое практикоориентированность.