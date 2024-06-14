Неизвестные открыли стрельбу из пневматического оружия по детям в Кузбассе

Неизвестные люди произвели выстрелы из воздушного оружия по детям в городе Топки Кемеровской области. Один ребенок получил травму. В пресс-службе следственного управления Следственного комитета по Кемеровской области было объявлено о начале проверки данного инцидента.