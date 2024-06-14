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Posted Сегодня, 13:58

Published Сегодня, 13:58

Modified Сегодня, 13:58

Updated Сегодня, 13:58

Неизвестные открыли стрельбу из пневматического оружия по детям в Кузбассе

14 июня 2024, 13:58
Неизвестные люди произвели выстрелы из воздушного оружия по детям в городе Топки Кемеровской области. Один ребенок получил травму. В пресс-службе следственного управления Следственного комитета по Кемеровской области было объявлено о начале проверки данного инцидента.

Проводится предварительная проверка по факту нападения на детей, о котором сообщили в СМИ. Расследование ведется по статье о хулиганстве. Сотрудники следственного комитета пытаются выяснить личности агрессоров и прояснить все обстоятельства случившегося, пишет 360.ru.

В интернете появились записи о том, что неизвестные стреляли по детям в Топках в День России. Проверка начата по статье «Хулиганство». Следователи работают над установлением личностей атакующих и разъяснением всех деталей инцидента.

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