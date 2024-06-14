Неизвестные открыли стрельбу из пневматического оружия по детям в Кузбассе

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Проводится предварительная проверка по факту нападения на детей, о котором сообщили в СМИ. Расследование ведется по статье о хулиганстве. Сотрудники следственного комитета пытаются выяснить личности агрессоров и прояснить все обстоятельства случившегося, пишет 360.ru.
В интернете появились записи о том, что неизвестные стреляли по детям в Топках в День России. Проверка начата по статье «Хулиганство». Следователи работают над установлением личностей атакующих и разъяснением всех деталей инцидента.