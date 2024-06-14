Объем заказов госкомпаний у субъектов МСП составил почти 8 трлн рублей

Например, в услугах по утилизации отходов — 97,4%, в поставках древесины и изделий из дерева — 92,2%, в туристических услугах — 91%, в сельском хозяйстве — 90,1%. С 2016 года также значительно изменилась структура закупок: тогда лидерами по объему были хранение и транспортировка, а сейчас — продукция обрабатывающих производств, которые входят в число приоритетных направлений государственной поддержки. Такой рост также является следствием ухода с рынка Российской Федерации зарубежных брендов и попыток крупных заказчиков заменить их российскими поставщиками.