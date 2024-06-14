Объем заказов госкомпаний у субъектов МСП составил почти 8 трлн рублей

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Как пишет kommersant.ru, при обязательной доле закупок компаний с госучастием у представителей малого и среднего предпринимательства в 25% от общего объема некрупные компании смогли занять более 90% рынка в таких отраслях, как утилизация отходов, туристические услуги и сельское хозяйство. Государственные компании стали чаще закупать у малых и средних предприятий промышленную и высокотехнологичную продукцию и заказывать услуги по обслуживанию техники на фоне санкций и ухода с российского рынка иностранных компаний.
В соответствии с данными Минфина, по итогам прошлого года объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов малого и среднего предпринимательства составил почти 8 триллионов рублей — это 904,2 тыс. договоров с 213,3 тыс. МСП. При этом средняя стоимость заключенного договора составила 7,4 миллиона рублей. Также была расширена номенклатура закупок у малых и средних предприятий в сравнении с 2022 годом с 1,2 миллиона до 1,4 миллиона позиций.
По данным Корпорации МСП, заключение договора с компаниями с государственным участием обеспечивает МСП резкий рост дохода в первый год (прирост до 36%) и мультипликативный эффект на все последующие периоды.
По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, участие в закупках малых и средних предприятий обеспечивает возможность выхода на новые рынки сбыта, а также представляет стимул для развития предприятия.
На сегодняшний день малый и средний бизнес представлен во всех сферах, где осуществляются закупки. В некоторых отраслях по итогам прошлого года МСП практически в полном объеме обеспечивают поставки.
Например, в услугах по утилизации отходов — 97,4%, в поставках древесины и изделий из дерева — 92,2%, в туристических услугах — 91%, в сельском хозяйстве — 90,1%. С 2016 года также значительно изменилась структура закупок: тогда лидерами по объему были хранение и транспортировка, а сейчас — продукция обрабатывающих производств, которые входят в число приоритетных направлений государственной поддержки. Такой рост также является следствием ухода с рынка Российской Федерации зарубежных брендов и попыток крупных заказчиков заменить их российскими поставщиками.