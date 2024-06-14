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Published Сегодня, 11:56

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Updated Сегодня, 11:56

Российским госорганам запретили использовать западные сервисы по информбезопасности

14 июня 2024, 11:56
Государственные учреждения России не могут больше пользоваться сервисами из-за границы, которые помогают сохранить безопасность информации. Президент России, Владимир Путин, подписал указ, который официально запрещает использование таких сервисов.

Этот документ вносит изменения в уже существующий указ от 2022 года, который направлен на укрепление стабильности и защиты информационных ресурсов страны. Согласно указу, запрет начнет действовать с 1 января 2025 года. Запрещено будет использовать системы защиты информации (СЗИ), программное обеспечение и устройства, производимые в недружественных странах. Эти системы предназначены для защиты от вредоносных программ, хакерских атак и утечек данных, пишет regions.ru.

По данным ТАСС, первый указ затрагивал более полумиллиона организаций, включая объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) в различных областях — здравоохранении, науке, транспорте, финансах, энергетике и других.

Новый указ также запрещает государственным учреждениям и заказчикам использовать зарубежное программное обеспечение на ключевых объектах КИИ, которые им принадлежат.

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