Российским госорганам запретили использовать западные сервисы по информбезопасности

Этот документ вносит изменения в уже существующий указ от 2022 года, который направлен на укрепление стабильности и защиты информационных ресурсов страны. Согласно указу, запрет начнет действовать с 1 января 2025 года. Запрещено будет использовать системы защиты информации (СЗИ), программное обеспечение и устройства, производимые в недружественных странах. Эти системы предназначены для защиты от вредоносных программ, хакерских атак и утечек данных, пишет regions.ru.