Российским госорганам запретили использовать западные сервисы по информбезопасности

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Этот документ вносит изменения в уже существующий указ от 2022 года, который направлен на укрепление стабильности и защиты информационных ресурсов страны. Согласно указу, запрет начнет действовать с 1 января 2025 года. Запрещено будет использовать системы защиты информации (СЗИ), программное обеспечение и устройства, производимые в недружественных странах. Эти системы предназначены для защиты от вредоносных программ, хакерских атак и утечек данных, пишет regions.ru.
По данным ТАСС, первый указ затрагивал более полумиллиона организаций, включая объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) в различных областях — здравоохранении, науке, транспорте, финансах, энергетике и других.
Новый указ также запрещает государственным учреждениям и заказчикам использовать зарубежное программное обеспечение на ключевых объектах КИИ, которые им принадлежат.