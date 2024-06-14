Ученый-биолог предупреждает об опасности сухих колосков для питомцев

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Updated Сегодня, 08:55
Аспирантка биологии, преподаватель ДГТУ Анастасия Кочеткова объяснила, что сухие стебли травы безопасны в период их активного роста. Но когда растение высыхает, оно становится опасным для питомцев. В таких случаях эксперт рекомендует специальные меры предосторожности, чтобы защитить животное, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Опасность заключается в том, что сухие стебли травы легко разбрасываются ветром. Они имеют острые кончики, способные прокалывать кожу. Иногда мелкие частицы могут попадать между пальцами лап животных. Это может вызвать воспаление у питомца. Если колосок попадает в ухо, это может повредить барабанную перепонку. Особенно страдают от этого собаки с длинной шерстью.
«Эти острые стебли могут проникать под кожу на глубину. Без принятия мер предосторожности животное будет страдать от постоянных проблем», — пояснила специалист.
При обнаружении воспаления или раны ветеринарный врач будет самым лучшим вариантом. Чтобы избежать контакта с опасными растениями, биолог Кочеткова советует надевать специальную обувь при выгуле. Лучше обходить поля, но иногда колоски могут попасть на дорожное покрытие после ветреного дня.