Ученый-биолог предупреждает об опасности сухих колосков для питомцев

Опасность заключается в том, что сухие стебли травы легко разбрасываются ветром. Они имеют острые кончики, способные прокалывать кожу. Иногда мелкие частицы могут попадать между пальцами лап животных. Это может вызвать воспаление у питомца. Если колосок попадает в ухо, это может повредить барабанную перепонку. Особенно страдают от этого собаки с длинной шерстью.