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Не страшны ни пуля, ни кувалда. ПЗСП запустил производство закаленного триплекса

Не страшны ни пуля, ни кувалда. ПЗСП запустил производство закаленного триплекса

17 июня 2024, 05:15
Фото: пресс-служба АО «ПЗСП»
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Специалисты ПЗСП провели испытания особо прочного изделия. Результаты смотрите ниже в видео!

АО «ПЗСП» продолжает расширять линейку производства изделий из стекла. Совсем недавно предприятие наладило выпуск ламинированного оконного профиля разных цветов, а также запустило производство высококачественных оконных профилей «Декенинк», и вот сегодня на рынок выпускается особо прочное и безопасное изделие — триплекс.

Фото: пресс-служба АО «ПЗСП»

Триплекс — это безопасное многослойное стекло. В основе технологии его производства — склеивание между собой двух или более стекол специальной полимерной плёнкой, которая при нагревании горячим прессом прочно вплавляется в стекло. Это позволяет такому изделию выдерживать значительные внешние воздействия, а также удерживать осколки при ударе.

Толщина изделия может быть разной — от 6 до 40 мм. Причём стёкла толще 13 мм относятся к категории пуленепробиваемых. Максимально прочным является триплекс, в котором используется закалённое стекло.

Прежде чем выпустить изделия на рынок, специалисты ПЗСП провели их испытания. В ходе эксперимента на лист триплекса, изготовленный из двух закалённых стёкол толщиной 10 мм, бросали стальные шары весом более 4 кг с высоты 6-9 м. В ходе испытаний три таких упавших шара не причинили стеклу никакого вреда.

Видео: пресс-служба АО «ПЗСП»

Помимо высокой прочности и устойчивости к повреждениям, триплекс обладает множеством других преимуществ. Среди них — безопасность, так триплекс предотвращает рассыпание осколков при повреждении. Триплекс способен выдержать температуру до 180°C. У него высокий уровень теплосбережения и защиты от ультрафиолетового излучения, звукоизоляция. Наконец, триплекс — это просто красиво: можно заказать изделия разных цветов и оттенков.

Видео: пресс-служба АО «ПЗСП»

Виктор Фирулев, начальник управления светопрозрачных конструкций АО «ПЗСП»:

— Мы запустили линию по производству триплекса в мае. Линия рассчитана на 1200 кв. м в месяц, обслуживает её всего четыре человека. Размер конструкций может быть разным, в зависимости от потребностей заказчика. Несмотря на то, что стартовали мы совсем недавно, первые заказы уже есть. Это, в основном, монтажные компании, которые занимаются остеклением зданий и монтажом перегородок. Но участники рынка проявляют большой интерес к нашей продукции. Предложение триплекса на пермском рынке ограничено, к тому же мы готовы предложить широкую линейку продукции: стеклопакеты, ламинирование, цветное стекло и другие изделия.

Триплекс имеет широкий спектр применения. Его можно использовать для создания оконных сверхпрочных конструкций, при оформлении входов и вестибюлей общественных зданий, возведения офисных перегородок и витрин, остеклении лестниц, торговых павильонов и остановочных комплексов, изготовлении лестниц, стеклянных дверей и многого другого.

В современном градостроительстве все больше внимания уделяется внешнему виду зданий, их архитектурной привлекательности. Поэтому нет сомнений, что новый продукт ПЗСП будет очень востребован на строительном рынке.

В честь запуска нового производства АО «ПЗСП» предлагает скидку 5% на изделия из стекла: стемалит, ламинация, закаленное стекло, триплекс — только до конца июня.

Фото: пресс-служба АО «ПЗСП»

С подробной информацией можно ознакомиться по телефону (342) 292-15-47 и на сайте.

Не является публичной офертой. Срок действия акции до 30.06.2024 г.

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