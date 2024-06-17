Не страшны ни пуля, ни кувалда. ПЗСП запустил производство закаленного триплекса

Помимо высокой прочности и устойчивости к повреждениям, триплекс обладает множеством других преимуществ. Среди них — безопасность, так триплекс предотвращает рассыпание осколков при повреждении. Триплекс способен выдержать температуру до 180°C. У него высокий уровень теплосбережения и защиты от ультрафиолетового излучения, звукоизоляция. Наконец, триплекс — это просто красиво: можно заказать изделия разных цветов и оттенков.