Строительство онкоцентра в Перми оценил глава Минстроя РФ

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В пятницу, 14 июня, министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин посетил площадку строящегося в Перми нового здания краевого онкоцентра. Обзорную экскурсию для гостей провели губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и президент группы компаний «МедИнвестГрупп» Сергей Нотов.
В 2023 году на территории будущего медицинского учреждения прошло торжественное заложение первого камня в основание. По состоянию на 14 июня 2024 года на участке все готово для возведения каркаса онкоцентра — подготовительные работы выполнены, вбиты сваи и залито основание для фундамента. Файзуллин по достоинству оценил уровень проделанных работ.
По словам губернатора региона, реализация проекта важна не только для пациентов, но и для медперсонала. Он отметил, что создание центра ждут врачи из других регионов России, заинтересованных в переезде в Прикамье. При этом 26 человек уже отобраны для обучения в 2024 году.
Многопрофильный центр появится в Ленинском районе Перми на ул. Маршала Жукова, 46. Сдать объект планируется в III квартале 2026 года. Учреждение с переменной этажностью от двух до восьми этажей будет состоять из трех блоков общей площадью порядка 70 тыс. кв. м. Здесь планируется разместить 550 стационарных коек. Консультативно-диагностический блок при этом будет рассчитан до 450 посещений в смену, а операционный блок включит 14 операционных и 32 койки реанимации.
Строительство здания проходит в рамках государственно-частного партнерства с группой компаний «МедИнвестГрупп». Глава организации пояснил, что объект создается за счет частных денежных средств — компания вкладывает собственные деньги, а также привлекает денежные средства под свои гарантии со стороны банка.
Помимо этого, «МедИнвестГрупп» активно сотрудничает с медицинскими вузами. Группа компаний выделяет гранты на обучение в ординатуре не только для студентов ПГМУ, но для обучающихся в университетах других регионов (Москва, Новосибирск, Уфа).
К сожалению, все едут учиться в Москву и в другие центры миграции, никто не хочет ехать в регионы. Поэтому крайне важной задачей для нас на образовательном уровне является поддержка молодых ребят. Необходимо создать комфортные условия для их обучения и проживания, — рассказал Сергей Нотов.