Строительство онкоцентра в Перми оценил глава Минстроя РФ

По словам губернатора региона, реализация проекта важна не только для пациентов, но и для медперсонала. Он отметил, что создание центра ждут врачи из других регионов России, заинтересованных в переезде в Прикамье. При этом 26 человек уже отобраны для обучения в 2024 году.