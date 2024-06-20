Девелопер UDS рассказал о новом жилом комплексе в Перми

Как отметили в пермском филиале девелопера UDS, в настоящее время ведется подготовка разрешительной документации для строительства жилого комплекса в границах улиц Энгельса, Гатчинской и Боровой. Предполагается, что будущий квартал будет представлен домами переменной этажности в 10, 16 и 24 этажа и оснащен подземным паркингом.