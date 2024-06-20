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Updated Сегодня, 10:14

Девелопер UDS рассказал о новом жилом комплексе в Перми

Девелопер UDS рассказал о новом жилом комплексе в Перми

20 июня 2024, 10:12
Фото: Квартал «Ньютон» от UDS в районе ДКЖ
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Компания девелопер UDS поделилась своими планами о строительстве новых объектов в Перми: ожидается, что в 2024 году в районе ДКЖ начнется возведение нового жилого комплекса по соседству с кварталом «Ньютон».

Как отметили в пермском филиале девелопера UDS, в настоящее время ведется подготовка разрешительной документации для строительства жилого комплекса в границах улиц Энгельса, Гатчинской и Боровой. Предполагается, что будущий квартал будет представлен домами переменной этажности в 10, 16 и 24 этажа и оснащен подземным паркингом.

По предварительной информации, активная фаза строительства начнется ближе к концу 2024 года, тогда же объявят и о старте продаж:

«После получения разрешительной документации приступим к строительным работам. О старте продаж мы непременно объявим в наших социальных сетях, следите за новостями», — сообщает девелопер UDS.

В рамках соглашения с администрацией города Пермь по внесению изменений в правила застройки и землепользования девелопер UDS будет финансировать объекты социальной инфраструктуры. Так, например, с администрацией города Пермь уже согласован эскиз будущего сквера, который расположится в микрорайоне.

«Облик общественного пространства разработан компанией UDS, на текущий момент ведется детализация технических решений», — рассказали представители девелопера.

«Кроме того, в помещениях коммерческого назначения нового жилого комплекса могут открыться частные детские сады и школы. Для подобного рода бизнес-направлений район крайне привлекателен, о чем говорит коммерческое наполнение квартала „Ньютон“.

Учла девелоперская компания и транспортную обстановку в районе ДКЖ — UDS обеспечит проведение транспортного моделирования всей территории ДКЖ:

«После завершения работы над этим документом мы безвозмездно передадим его ответственным органам власти».

Фото: Макет квартала «Ньютон» от UDS в офисе продаж девелопера

Подробнее о текущих и будущих проектах девелопера UDS можно узнать на сайте uds18.ru, в офисе продаж по адресу: г. Пермь, ул. Советская, 65а, в социальных сетях компании, а также по телефону: +7 (342) 259-98-34.

ЖК «Ньютон»: Застройщик ООО СЗ ИПСК «Уралдомстрой», Агент по продажам ООО «УДС-Сервис». Проектная декларация на сайте наш. дом.рф.

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