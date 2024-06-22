Экс-главу АФК «Система» уличили в хищении пенсионных накоплений фонда «Урал-ФД»

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Тверской районный суд избрал меру пресечения в отношении экс-президента АФК «Система» Евгения Новицкого, сообщает объединенная пресс-служба судов Москвы. Он обвиняемого в совершении 6 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца, до 20 августа 2024 года, с установлением на период прохождения домашнего ареста определенных запретов и ограничений.
В деле есть еще два фигуранта, это еще два фигуранта. Индивидуальный предприниматель из Подмосковья Олег Мезенцев отправлен под арест на тот же срок, Ольга Илларионова — под домашний арест.
По версии следствия, Новицкий и иные лица действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совместно с другими лицами, имея корыстный умысел на хищение денежных средств АО «НПФ „Урал ФД“, разработали преступный план, согласно которому под видом приобретения ликвидных ценных бумаг на биржевых торгах, намеревались похитить денежные средства АО „НПФ „Урал ФД“, пенсионных резервов и пенсионных накоплений участников АО „НПФ „Урал ФД“, перечисленные в качестве оплаты за ценные бумаги, по завышенной стоимости, не на рыночных условиях.
Известно, что с 2014 года НПФ «Урал-ФД» входил в группу компаний бывшего совладельца АФК «Система» Евгения Новицкого. На момент продажи НПФ господину Новицкому активы фонда составляли 1,3 млрд руб.
Лицензия НПФ «Урал ФД» была аннулирована в июне 2016 года. С 2018 года он находится в процедуре банкротства, хотя в 2016 году арбитражный суд Пермского края принял решение о принудительной ликвидации НПФ «Урал ФД». Ликвидация была начата по заявлению Банка России, который в конце июня аннулировал лицензию у НПФ, еще трех негосударственных фондов и управляющей компании «Паллада», принадлежащих бизнесмену Евгению Новицкому.
НПФ «Урал ФД» (до 2007 года — НПФ «Парма») был создан в 2003 году в результате слияния НПФ «Парма» и НПФ «Строгановский». История НПФ «Урал ФД» начинается в 1994 году, тогда был создан НПФ «Парма» с целью осуществления деятельности по формированию дополнительных пенсий гражданам. В 2003 году основными партнерами фонда стали предприятия Пермской финансово-промышленной группы. В 2007 году фонд был переименован в «Уральский финансовый дом». В 2014 году фонд перешел под контроль группы компаний Евгения Новицкого. На 31 марта 2016 года балансовая стоимость пенсионных накоплений фонда (обязательное пенсионное страхование) составляла 688 млн рублей. Участниками фонда были 16 342 чел., из них 3718 получали пенсию. Пенсионные резервы (негосударственное пенсионное обеспечение) — 117 млн рублей. Договоры негосударственного пенсионного обеспечения с фондом заключили почти 10 тыс. человек.