Экс-главу АФК «Система» уличили в хищении пенсионных накоплений фонда «Урал-ФД»

НПФ «Урал ФД» (до 2007 года — НПФ «Парма») был создан в 2003 году в результате слияния НПФ «Парма» и НПФ «Строгановский». История НПФ «Урал ФД» начинается в 1994 году, тогда был создан НПФ «Парма» с целью осуществления деятельности по формированию дополнительных пенсий гражданам. В 2003 году основными партнерами фонда стали предприятия Пермской финансово-промышленной группы. В 2007 году фонд был переименован в «Уральский финансовый дом». В 2014 году фонд перешел под контроль группы компаний Евгения Новицкого. На 31 марта 2016 года балансовая стоимость пенсионных накоплений фонда (обязательное пенсионное страхование) составляла 688 млн рублей. Участниками фонда были 16 342 чел., из них 3718 получали пенсию. Пенсионные резервы (негосударственное пенсионное обеспечение) — 117 млн рублей. Договоры негосударственного пенсионного обеспечения с фондом заключили почти 10 тыс. человек.