Минтранс Подмосковья рассказал о самых частых ДТП летом

Сотрудники Минтранса подчеркнули важность отдыха перед дальней поездкой на автомобиле. Они рекомендуют не пытаться проехать весь путь без остановок, особенно если вы едете одни. Чем больше времени вы проводите за рулем без перерыва, тем хуже концентрация внимания, и, следовательно, растет вероятность попасть в аварию.