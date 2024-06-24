Минтранс Подмосковья рассказал о самых частых ДТП летом

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 16:07
Updated Сегодня, 16:07
За первый месяц лета в Московской области зафиксировано 111 столкновений, в которых погибли 19 человек, а 138 получили различные травмы. Представители ведомства отметили, что причинами таких происшествий могут быть невнимательность, неправильная скорость и усталость, пишет 360.ru.
Сотрудники Минтранса подчеркнули важность отдыха перед дальней поездкой на автомобиле. Они рекомендуют не пытаться проехать весь путь без остановок, особенно если вы едете одни. Чем больше времени вы проводите за рулем без перерыва, тем хуже концентрация внимания, и, следовательно, растет вероятность попасть в аварию.
Жителям Московской области напоминают о важности немедленного звонка по номеру 112 в случае чрезвычайной ситуации.