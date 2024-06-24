properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 14:59

Published Сегодня, 14:59

Modified Сегодня, 16:07

Updated Сегодня, 16:07

Минтранс Подмосковья рассказал о самых частых ДТП летом

24 июня 2024, 14:59
Ведомство по транспорту Подмосковья сообщило, что самыми распространенными случаями ДТП летом являются столкновения автомобилей. Второе и третье места занимают наезды на пешеходов и съезды с дороги.

За первый месяц лета в Московской области зафиксировано 111 столкновений, в которых погибли 19 человек, а 138 получили различные травмы. Представители ведомства отметили, что причинами таких происшествий могут быть невнимательность, неправильная скорость и усталость, пишет 360.ru.

Сотрудники Минтранса подчеркнули важность отдыха перед дальней поездкой на автомобиле. Они рекомендуют не пытаться проехать весь путь без остановок, особенно если вы едете одни. Чем больше времени вы проводите за рулем без перерыва, тем хуже концентрация внимания, и, следовательно, растет вероятность попасть в аварию.

Жителям Московской области напоминают о важности немедленного звонка по номеру 112 в случае чрезвычайной ситуации.

Подпишитесь
В Губахе долгожданное событие — ремонтируют детскую музыкальную школу
Сегодня, 11:24
«Матроскин» нашел новое помещение для приюта и срочно продает прежний дом для кошек
Сегодня, 12:31
Приговор пермской вербовщице ИГИЛ* оставили без изменения
Сегодня, 10:18
Руководитель ГУ ФССП по Мурманской области стал главным пермским приставом
Сегодня, 09:03
Почему в России станет больше смерчей? Отвечают эксперты
Сегодня, 11:44
Финалистом телешоу «Суперниндзя. Дети» стал 14-летний пермяк Лев Барях
Сегодня, 07:58