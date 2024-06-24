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Published Сегодня, 12:47

Modified Сегодня, 15:48

Updated Сегодня, 15:48

В подмосковных лесах почти полностью избавились от шелкопряда

24 июня 2024, 12:47
В лесах около Москвы успешно побороли вредителя — шелкопряда. Сотрудники управления лесным хозяйством Московской области провели значимую деятельность по искоренению шелкопрядов в зеленых зонах. Это было возможно благодаря своевременному выявлению мест скопления вредных насекомых.

Охота на бабочек из семейства волнянки проходила главным образом в окрестностях, прилегающих к Рязанской и Владимирской областям. Особое внимание было уделено муниципалитетам Егорьевск, Зарайск, Луховицы, Серебряные Пруды и Шатура. Глава управления Евгений Агулов подчеркнул, что такая работа осуществляется уже третий год подряд. За это время было обработано приблизительно 40 тысяч гектаров лесной местности. Профессионалы оценивают эффективность использования биологического инсектицида очень высоко — на данный момент достигнут результат на уровне 96,5%, пишет regions.ru.

В период обработки лесного массива вводится строгое ограничение на пребывание людей и движение автотранспорта всех типов. Лесные хранители заблаговременно информируют о запрете на сбор грибов и ягод, а также на выпас домашних животных.

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