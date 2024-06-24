В подмосковных лесах почти полностью избавились от шелкопряда

Охота на бабочек из семейства волнянки проходила главным образом в окрестностях, прилегающих к Рязанской и Владимирской областям. Особое внимание было уделено муниципалитетам Егорьевск, Зарайск, Луховицы, Серебряные Пруды и Шатура. Глава управления Евгений Агулов подчеркнул, что такая работа осуществляется уже третий год подряд. За это время было обработано приблизительно 40 тысяч гектаров лесной местности. Профессионалы оценивают эффективность использования биологического инсектицида очень высоко — на данный момент достигнут результат на уровне 96,5%, пишет regions.ru.