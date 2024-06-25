Кальцинированная сода АО «БСЗ» удостоена Платинового знака качества XXI века

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Платиновый знак качества XXI века вручается исключительно лауреатам конкурса — обладателям Золотых Знаков качества прошлых лет. АО «БСЗ» представило на конкурс кальцинированную соду марок А и Б, которая раньше уже неоднократно получала положительную оценку экспертной комиссии и золотые Знаки качества ХХI века.
По итогам экспертизы продукция БСЗ вновь доказала свою безопасность и высокое качество. Это даёт право предприятию в течение двух лет маркировать свою продукцию Платиновым знаком качества на безвозмездной основе.
«Кальцинированная сода производства АО „БСЗ“ широко востребована на производственных предприятиях Пермского края и страны. Основные наши потребители — стекольная, металлургическая, химическая и целлюлозно-бумажная отрасли промышленности. Безусловно, выбирая продукцию БСЗ, потребитель должен быть уверен: наша сода на 100% соответствует всем стандартам качества и заявленным потребительским свойствам. Гарантию в этом им как раз и дает Знак качества ХХI века», — комментирует начальник службы контроля качества и стандартизации АО «БСЗ» Марина Гребенева.