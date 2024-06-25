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Кальцинированная сода АО «БСЗ» удостоена Платинового знака качества XXI века

Кальцинированная сода АО «БСЗ» удостоена Платинового знака качества XXI века

25 июня 2024, 11:55
Фото: АО «БСЗ»
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Продукция Березниковского содового завода удостоена высшей награды конкурса «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века» — двух Платиновых Знаков качества для соды обеих марок.

Платиновый знак качества XXI века вручается исключительно лауреатам конкурса — обладателям Золотых Знаков качества прошлых лет. АО «БСЗ» представило на конкурс кальцинированную соду марок А и Б, которая раньше уже неоднократно получала положительную оценку экспертной комиссии и золотые Знаки качества ХХI века.

По итогам экспертизы продукция БСЗ вновь доказала свою безопасность и высокое качество. Это даёт право предприятию в течение двух лет маркировать свою продукцию Платиновым знаком качества на безвозмездной основе.

«Кальцинированная сода производства АО „БСЗ“ широко востребована на производственных предприятиях Пермского края и страны. Основные наши потребители — стекольная, металлургическая, химическая и целлюлозно-бумажная отрасли промышленности. Безусловно, выбирая продукцию БСЗ, потребитель должен быть уверен: наша сода на 100% соответствует всем стандартам качества и заявленным потребительским свойствам. Гарантию в этом им как раз и дает Знак качества ХХI века», — комментирует начальник службы контроля качества и стандартизации АО «БСЗ» Марина Гребенева.

Фото: «Присвоение Платинового Знака качества — результат упорного труда всего коллектива Березниковского содового завода», — считает начальник службы контроля качества и стандартизации АО «БСЗ» Марина Гребенева
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