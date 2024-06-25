Кальцинированная сода АО «БСЗ» удостоена Платинового знака качества XXI века

«Кальцинированная сода производства АО „БСЗ“ широко востребована на производственных предприятиях Пермского края и страны. Основные наши потребители — стекольная, металлургическая, химическая и целлюлозно-бумажная отрасли промышленности. Безусловно, выбирая продукцию БСЗ, потребитель должен быть уверен: наша сода на 100% соответствует всем стандартам качества и заявленным потребительским свойствам. Гарантию в этом им как раз и дает Знак качества ХХI века», — комментирует начальник службы контроля качества и стандартизации АО «БСЗ» Марина Гребенева.