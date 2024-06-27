Экс-депутат заксобрания Прикамья хочет вернуть арестованное следствием имущество

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Updated Сегодня, 05:43
Добрянский районный суд отклонил апелляционную жалобу на арест имущества, принадлежащего Ларисе Плюсниной, супруге экс-депутата заксобрания Пермского края Виктора Плюснина. С требованиями в суд выходил финансовый управляющий бывшего народного избранника Денис Туров, рассказали журналисту Properm.ru в инстанции.
Судья Олег Гусельников, рассматривающий уголовное дело в отношении бывших депутатов Виктора Плюснина и Игоря Рогожникова (он находится в розыске, материалы выделены в отдельное производство), а также их сыновей Егора Плюснина и Юрия Рогожникова, отклонил жалобу, поскольку управляющий Туров не является стороной по делу. Решение было вынесено в середине июня. Ближайшая дата заседания по уголовному делу о сиротском доме назначена на 15 июля.
По информации журналиста Properm.ru, следствие арестовало у Плюсниных дорогостоящий автомобиль, две квартиры — в Перми и в Добрянке, два нежилых помещения, три нежилых здания и три земельных участка. Вся коммерческая недвижимость Плюсниных расположена также в Добрянке, где Плюснин и избирался в заксобрание.
На фоне расследования уголовного дела, где Плюсниным-Рогожниковым следствие вменяет ущерб бюджету региона в 300,1 млн рублей, супруги Плюснины вышли в арбитражный суд с заявлениями о банкротстве. Сейчас в деле есть информация о семи кредиторов, среди которых банки, аффилированные экс-депутату компании «Фабрика окон» и «Сосновый бор», а также налоговая, краевой мусорный оператор, АО ПРО «ТКО» и два связанные со строительным бизнесом физлица — Александр Глевич и Станислав Мухутдинов. В их заявлениях о включении в реестр кредиторов указывается на выданные некогда Плюснину займы на 8,6 млн рублей и 5,5 млн рублей.
Мухутдинов — представитель группы компаний другого экс-депутата заксобрания, связанного со строительством, Александра Флегинского. Он возглавлял сразу несколько предприятий, таких, как УК «Пионер», «Империал», «Акустик» и другие.
Интересно, что требования налоговой есть как к Ларисе Плюсниной на сумму более 400 тыс. рублей, так и к Виктору Плюснину, здесь размер требований составляет порядка 150 тыс. рублей. Вступление ФНС в дело о банкротстве бывший депутат оспаривает.
Бывший депутат от «Единой России» Виктор Плюснин в феврале 2024 года признан банкротом. Заявление от Плюснина о признании себя банкротом поступило в суд еще в июле 2023 года, он указал, что задолжал своим компаниям и банкам более 57 млн рублей.
Виктор Плюснин был депутатом Заксобрания с 2001 по 2021 годы. В 2022 году ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, факт преступления выявили в УФСБ региона. Как считает следствие СКР, с 2013 по 2017 год во время строительства многоквартирного дома для сирот в Добрянке группа лиц воспользовалась служебным положением и похитила 300,1 млн рублей. В дальнейшем часть этой суммы 37,9 млн рублей преступная группа легализовала. Всем четырем фигурантам представлено обвинение в мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ и легализации денежных средств по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.
ООО «Сосновый бор» управляло построенным семьями Плюсниных и Рогожниковых жилым зданием в Добрянке, которое они сбыли по госконтрактам для расселения сирот и жителей ветхих домов. Больничный долгострой с земельным участком в 2011 году приобрела компания «Дитранс-Строй», учредителем которой на тот момент являлся Виктор Плюснин.
Экспертиза, проведенная в 2009 году ГУП ЦТИ Пермского края показала износ конструкций недостроенного здания в 42%. В 2012 году права собственности на объект получили супруга депутата Лариса Плюснина и на тот момент действующий депутат заксобрания Рогожников (в 2016 году он избрался в Пермскую городскую думу). Позднее объект переходил в управление ООО ЖК «Сосновый бор» и ООО «Технология», среди топ-менеджеров которых значатся Игорь Рогожников, сын Юрия Рогожникова, Егор Плюснин, сын Виктора Плюснина.