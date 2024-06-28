Дебаты Байдена с Трампом заставили паниковать демократов

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Несколько членов партии, следивших за дебатами, оценили выступление Байдена как недостаточно выразительное. Их мнение состояло в том, что речь политика была прерывистой, и он испытывал затруднения в завершении мыслей по некоторым темам. Интервьюируемые участники телеканала высказали мнение, что даже в обсуждении таких вопросов, как аборты, где демократы обычно имели превосходство, президент уступил свои позиции. Об этом пишет 360.ru со ссылкой на CNN.
«Байден кажется безыдейным и говорит неубедительно», — отметил бывший работник администрации президента.
Другой член демократической партии считает, что его выступление было плохим. И еще один сторонник высказал предположение о поражении Байдена. Многие представители демократов признали, что он не является оптимальным выбором для участия в предстоящих выборах в ноябре.