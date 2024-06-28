Дебаты Байдена с Трампом заставили паниковать демократов

Несколько членов партии, следивших за дебатами, оценили выступление Байдена как недостаточно выразительное. Их мнение состояло в том, что речь политика была прерывистой, и он испытывал затруднения в завершении мыслей по некоторым темам. Интервьюируемые участники телеканала высказали мнение, что даже в обсуждении таких вопросов, как аборты, где демократы обычно имели превосходство, президент уступил свои позиции. Об этом пишет 360.ru со ссылкой на CNN.