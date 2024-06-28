«Зелёный четверг»: ПЗСП и жители его новостроек делают мир добрее

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Акции были организованы с подлинно научным подходом. Перед тем, как высадить растения, при помощи специалистов Пермского государственного аграрно-технологического университета были проведены подготовительные работы на месте будущего озеленения. Ведь предстояло высадить большое количество кустарников и цветов: хосты гибридной, двух видов спиреи, дербенника иволистного, гортензии метельчатой.
Затем жители новостроек вместе со своими семьями приняли участие в озеленении дворов. Соседи собрались вместе, чтобы лучше познакомиться друг с другом, провести время с пользой, и в результате сделать мир вокруг себя более зелёным, красивым и дружелюбным.
Помимо собственно посадки растений, в программе праздника были игры и конкурсы для детей и родителей — такие как экспресс-квест. Все участники получили сладкие подарки и мгновенное фото на память. Время пролетело незаметно, и участники «Зелёного четверга» расходились по домам в приподнятом настроении.
Добавим, что аналоги «Зелёных четвергов» есть во многих странах мира. Он называется по-разному: День дерева, День лесопосадок или День древонасаждения. В этот день люди высаживают деревья и кустарники, тем самым своими руками преумножают лесной фонд, озеленяют и облагораживают территории, на которых живут.
Теперь такая традиция есть и в домах, построенных ПЗСП. Ведь как гласит древняя мудрость, человек должен не только построить дом и вырастить сына, но и посадить дерево.