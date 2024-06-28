«Зелёный четверг»: ПЗСП и жители его новостроек делают мир добрее

Добавим, что аналоги «Зелёных четвергов» есть во многих странах мира. Он называется по-разному: День дерева, День лесопосадок или День древонасаждения. В этот день люди высаживают деревья и кустарники, тем самым своими руками преумножают лесной фонд, озеленяют и облагораживают территории, на которых живут.