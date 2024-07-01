Врач-нарколог Новиков: взрывы вейпов приводят к госпитализации детей

В состав жидкости для вейпов входят глицерин с пропиленгликолем, которые при нагревании выделяют новое вещество — формальдегид. Его активно используют патологоанатомы, потому что химический элемент позволяет телу покойника сохранится как можно дольше до погребения. Кроме того, синтезируется акролин — не менее опасное вещество, обладающее токсическими свойствами. Оно может привести к летальному исходу.