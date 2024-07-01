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Врач-нарколог Новиков: взрывы вейпов приводят к госпитализации детей

1 июля 2024, 06:50
Врач-нарколог детского отделения наркологического диспансера республики Удмуртия Павел Новиков рассказал о негативном воздействии вейпов на организм несовершеннолетних.

Специалист отмечает, что курение вейпов негативно отражается на здоровье. Многие устройства изготовлены без какой-либо лицензии. Нередкие случаи, когда вейпы взрываются в руках детей во время курения. Итог — госпитализация. Чаще всего поражаются органы ротовой полости, на лице и руках остаются ожоги, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Также в каждом вейпе есть картридж, отсек, в который наливают жидкость для вейпинга, устройство испарения, которое производит горячий пар. Из-за высокой температуры пара можно легко получить ожоги дыхательной системы», — делится врач-нарколог Новиков в видео медучреждения.

В состав жидкости для вейпов входят глицерин с пропиленгликолем, которые при нагревании выделяют новое вещество — формальдегид. Его активно используют патологоанатомы, потому что химический элемент позволяет телу покойника сохранится как можно дольше до погребения. Кроме того, синтезируется акролин — не менее опасное вещество, обладающее токсическими свойствами. Оно может привести к летальному исходу.

Доктор отметил, что курение вейпов провоцирует множество заболеваний, большая часть из которых не поддается лечению. Эксперт рекомендует родителям следить за своими детьми, чтобы узнать о курении вейпов как можно раньше. Обращать внимание стоит на такие признаки:

  • На одежде или в комнате остается сладкий едкий запах.
  • Подросток стал чаще просить карманные деньги.
  • На вещах ребенка часто появляются жирные пятна.
  • Ребенок стал чаще ходить гулять или же находить причины, чтобы выйти ненадолго из дома.
  • В доме появились новые зарядные устройства, которых ранее у ребенка не было.
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