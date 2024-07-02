Где отдохнуть в России, если вы не любите жару

Во время сплава по реке Тохма можно увидеть ретропоезд «Рускеальский экспресс», который проходит прямо над рекой по железнодорожным путям. Этот поезд следует по расписанию, поэтому можно предугадать его прохождение. Также здесь расположен парк «Рускеала», известный своим каньоном, где добывали мрамор для различных соборов и замков. Во время поездки нам удалось посетить этот каньон и даже войти на территорию парка. Но стоит учитывать, что вход на территорию платный, — рассказывает о своем опыте Княгиничева.