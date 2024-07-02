Где отдохнуть в России, если вы не любите жару

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Большинство летних путешествий летом даются туристам непросто. Причиной тому является жара. В пермском турклубе «Меридиан» рассказали, как правильно подготовиться к сплаву, какие реки Карелии подойдут новичкам, а также почему же на Уксу и Тохму следует отправляться только опытным туристам. Также профессионалы дали советы, как защититься от солнца и жары в походе.
Водные маршруты
Выбирая туристический маршрут следует отталкиваться от опыта участника. Маршрут по реке Охта в Карелии подходит как для опытного туриста, так и для новичка в зависимости от участка реки и длины маршрута. Любителям рыбалки предлагаются маршруты по 6-10 дней. Сплав на катамаранах проходит через озеро Муезеро, на котором стоит церковь Николая Чудотворца.
— Маршрут Укса-Тохма (полное наименование рек Уксунйоки и Тохмайоки) довольно популярен и достаточно изучен. На сплав в Карелию собрались участники клуба «Меридиан», которым было интересно попробовать себя в более серьезных походах — на Урале нет рек такого плана. В совокупности набрали людей на три судна — оптимальный вариант с точки зрения техники безопасности. Так появляется возможность выставлять страховку и на воде, и на земле, — рассказала Наталья Княгиничева, участник туристического клуба ПНИПУ .
Водный маршрут был составлен на основе походных отчетов других турклубов, а также на рекомендациях других людей. До стартовой точки участники клуба добирались разными способами — на грузовой газели прямо из Перми, поездом и самолетом. Для переброса с одной реки на другую использовали машину.
— Сплав по рекам Карелии довольно специфичен. В основном, это спокойная река, напоминающая озеро, а потом неожиданно появляется водопад с перепадом высоты несколько метров. Пороги выглядят сурово, очень мощные «бочки», нужно обязательно проходить их с осмотром, — рассказывает о маршруте Княгиничева.
Сплав по реке Тохмайоки представляет больше сложностей. Во время путешествия группа туристов «Меридиана» столкнулась с большим количеством обносов. Обносы — это препятствия на берегу, которые приходится преодолевать, перенося катамаран. Вдоль реки находится гидроэлектростанция, установлены тросы, натянутые с одного берега на другой, также есть экопарк с низкими мостами, непроходимыми для судов. Однако этот маршрут также имеет свои преимущества.
Во время сплава по реке Тохма можно увидеть ретропоезд «Рускеальский экспресс», который проходит прямо над рекой по железнодорожным путям. Этот поезд следует по расписанию, поэтому можно предугадать его прохождение. Также здесь расположен парк «Рускеала», известный своим каньоном, где добывали мрамор для различных соборов и замков. Во время поездки нам удалось посетить этот каньон и даже войти на территорию парка. Но стоит учитывать, что вход на территорию платный, — рассказывает о своем опыте Княгиничева.
Маршрут завершается в поселке Хелюля. Важно отметить, что реки Укса и Тохма не самые подходящие для первого сплава, они будут интересны опытным туристам. Лучшее время для сплава — май и июнь, когда уровень воды в реках достаточно высок после таяния снега. В другое время года на порогах вы можете столкнуться с выступающими скалами, которые придется объезжать по суше.
Любителям спортивных сплавов по рекам Ксения Кузнецова, член турклуба «Меридиан», рекомендует обратить внимание на реку Катунь, протекающая по территориям республики Алтай и Алтайского края. Она начинается у Катуньского хребта, протяженность ее составляет 688 км с общим перепадом высот в 2 км. Инструкторы проводят сбор участников на базах «Аи», «Манжерока» и «Бирюзовая Катунь», которые доступны из Горно-Алтайска, Бийска и Барнаула.
Еще одной рекой в алтайских горах, подходящей для спортивных сплавов летом, является Чуя, правый приток Катуни. На нашем маршруте старт был у порога «Буревестник», открывающего вид на живописную поляну, окруженную горами. Затем следуют пороги «Бегемот», «Турбина» и «Горизонт». Последний находится в каньоне, и даже было несколько осмотров его красоты, хоть и пришлось пройти довольно далеко, прокомментировала Наталья Княгиничева.
На территории Пермского края протекает 29 тыс. малых и средних рек, которые подходят туристам разного уровня подготовки. В их числе река Сылва в Кишертском и Кунгурском районах. «Это спокойная река с живописными скалами, которая очень хорошо прогревается летом. Она относительно безопасна и ее переплывают даже маленькие дети», — рассказал еще один участник турклуба Максим Симакин.
Кроме того, туристам предлагается классический маршрут по реке Усьве, проходящий мимо Усьвинских столбов, Большого бревна и Омутной. Востребованными водными маршрутами являются сплавы по реке Вишера и Чусовая, также известные своими пещерами в прибрежных скалах.
Есть и менее известные реки в Пермском крае: Молмыс, Колва, Акчим. Они находятся в более труднодоступных местах, и для их достижения требуется больше усилий. Однако они отличаются своей нетронутой красотой и отсутствием туристов.
Обязательным снаряжением для водного похода является:
гидрокостюм;
спасательный жилет;
каска;
морковка (так называют веревку для страховки или спасения утопающих);
стропорез (специальный нож для перерезания веревок);
теплая одежда.
Перед началом сплава важно пройти регистрацию в МЧС, тщательно изучить маршрут из-за множества препятствий, а также иметь опытного руководителя. При отдалении от населенных пунктов сигнал от сотовых вышек будет ослаблен, так что туристы могут рисковать остаться без связи с внешним миром. Для таких ситуаций рекомендуется иметь при себе спутниковый телефон, так как его зона покрытия значительно шире, чем у сотовых вышек.
Кунгурская ледяная пещера в Пермском крае — одна из самых длинных гипсовых не только в России, но и в мире. Внутри насчитывается около 60 гротов, 70 озер, сталактиты и сталагмиты в возрасте около 10-12 тысяч лет. Общая длина туннелей составляет 8 км, хотя туристы могут пройти лишь четверть этого расстояния. Освещена доступная для экскурсий часть, иногда проводят лазерные шоу и театральные представления.
Интересующимся пещерами Пермского края рекомендуется также обратить внимание на следующие удивительные подземные места:
Если хочется укрыться от высоких температур, может возникнуть идея отправиться в снежные горы, такие как Эльбрус или гора Белуха в Республике Алтай. Однако днем, из-за обилия солнечных лучей и их многократного отражения на склонах и в окрестностях вершины, там может быть ощутимо жарче, чем у подножия гор. Зато ночью температура часто падает до близких к нулю значений, как поясняет специалист по туризму Ксения Кузнецова.
Чтобы добраться к Эльбрусу с южной стороны, можно воспользоваться заказным или общественным транспортом до поляны Азау, откуда дальше путешественникам предоставляется возможность прокатиться по канатной дороге и насладиться великолепными видами.
Для поездки к горе Белухе сначала необходимо доехать до городов Барнаул или Горно-Алтайск, причем последний расположен особенно близко к самой горе. Затем путешественники отправляются на автомобиле или автобусе — 9 часов пути до поселка Тюнгур, откуда начинается маршрут к горе, с базой «Высотник» в качестве отправной точки.
Во время похода меры безопасности имеют важное значение. Необходимо помнить о надевании головного убора, предпочтительно светлого цвета, для защиты от солнечных лучей. Важно также обеспечить себя достаточным количеством воды и избегать длительного пребывания на открытом солнце. Сегодня доступно большое разнообразие одежды с ультрафиолетовой защитой, способной защитить даже в жаркие дни. Важно помнить о SPF-креме и ношении одежды с длинными рукавами, чтобы предотвратить солнечные ожоги, советует Максим Симакин.