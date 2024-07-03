Авиация МЧС России будет тушить природные пожары в Забайкалье

Posted Сегодня, 16:34
Published Сегодня, 16:34
Modified Сегодня, 16:40
Updated Сегодня, 16:40
На данный момент обстановка с лесными пожарами в Каларском районе довольно сложная, пишет zabnews.ru. Для защиты населенных пунктов Чара и Новая Чара были направлены:
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов прибыл в Каларский район. Под его руководством был организован оперативный штаб. По словам заместителя главы района, пожар начался на Востоке и разделился на две части. Для обеспечения безопасности важного объекта была создана преграда. Сейчас проводится работа по разделению территории и локализации огня на небольшие участки. В настоящее время три бульдозера заняты в этом процессе.