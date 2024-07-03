properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 16:34

Published Сегодня, 16:34

Modified Сегодня, 16:40

Updated Сегодня, 16:40

Авиация МЧС России будет тушить природные пожары в Забайкалье

3 июля 2024, 16:34
Самолеты и вертолёты МЧС вылетели для тушения пожаров в Забайкалье. Об этом сообщает Telegram-канал правительства.

На данный момент обстановка с лесными пожарами в Каларском районе довольно сложная, пишет zabnews.ru. Для защиты населенных пунктов Чара и Новая Чара были направлены:

  • гидросамолет Бе-200ЧС;
  • два вертолета Ми-8 с устройствами для подбрасывания воды;
  • группа спасателей на авиации.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов прибыл в Каларский район. Под его руководством был организован оперативный штаб. По словам заместителя главы района, пожар начался на Востоке и разделился на две части. Для обеспечения безопасности важного объекта была создана преграда. Сейчас проводится работа по разделению территории и локализации огня на небольшие участки. В настоящее время три бульдозера заняты в этом процессе.

Подпишитесь
Военкомат отозвал контракт у обвиняемого в заказном убийстве пермского бизнесмена
Сегодня, 14:02
У нового здания Пермской галереи в старинном здании откроют кафе
Сегодня, 13:58
Премьера первого спектакля на новой площадке Театра-Театра состоится в 2024 году
Сегодня, 09:32
Прогулка внутри рояля. Как выглядит изнутри Пермская краевая музыкальная школа
Сегодня, 06:52
Музей сладостей в «холме» на эспланаде откроется в эти выходные
Сегодня, 08:16
«Хотите, чтобы люди дохли?». Пробки на трассе Пермь-Екатеринбург возмутили пермяков
Сегодня, 07:22