Авиация МЧС России будет тушить природные пожары в Забайкалье

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов прибыл в Каларский район. Под его руководством был организован оперативный штаб. По словам заместителя главы района, пожар начался на Востоке и разделился на две части. Для обеспечения безопасности важного объекта была создана преграда. Сейчас проводится работа по разделению территории и локализации огня на небольшие участки. В настоящее время три бульдозера заняты в этом процессе.