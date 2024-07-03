Может ли чихание привести к каким-то серьёзным последствиям для организма

«Если у человека есть такая патология, о которой я сказал. При чихании идёт временное повышение давления в сосудистой системе. Это может привести к разрыву аневризмы. Если у человека есть проблемы со здоровьем, а в наше время, когда люди злоупотребляют рафинированной пищей, это чревато развитием остеопороза. И если раньше человек мог упасть со второго-третьего этажа, а потом встать и пойти, то сейчас на ровном месте человек может упасть: и двойной, тройной перелом какой-нибудь конечности получить. Из-за чего? Из-за остеопороза.

Но у нас только про чих, и вы спросили «перелом рёбер». В любом случае идёт напряжение, и если уж очень хрупкие кости, то возможно, хотя я в своей практике с этим не сталкивался, чтобы после чиха у людей были переломы конечностей, рёбер и так далее. Это какой-то нонсенс. Может быть, в Англии это происходит, но в своей практике я с этим не встречался. Но теоретически это возможно, если у вас кости хрупкие, как мел».