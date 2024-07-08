Как вести себя человеку с нормальной психикой с агрессором

Если вы маленькая девочка и на вас наезжает какой-то взрослый серьёзный авторитетный мужчина, например, ваш преподаватель, ответная агрессия бессмысленна, вы только ухудшите своё положение. Но если вы с человеком на равных, не зависите от него и он вам мешает своей агрессией, создаёт дискомфорт, тогда имеет смысл ответить открытой агрессией. Грубо говоря, поставить его на место. Ведь любой скрытый агрессор — сам жертва, он понимает только язык силы. Если вы отвечаете, он как бы отходит в сторону.