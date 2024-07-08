Офис 2.0: виртуальное рабочее пространство как преимущество для бизнеса

Острый дефицит кадров и различные ограничения являются серьезным вызовом для многих предпринимателей. Чтобы удерживать позиции и развиваться, предприниматели ищут разные решения, которые сделают их бизнес эффективным и гибким. Например, трансформируют рабочие процессы, подключаясь к SaaS-системе. Эта популярная модель программного обеспечения позволяет разместить все необходимые для организации данные и сервисы в облачном хранилище и получать к ним онлайн-доступ 24/7 из любой точки планеты. При этом потребителю не нужно тратить время и средства на установку оборудования, поддержку его работоспособности и обновление программного обеспечения. Именно с помощью SaaS в России стало возможным создание виртуального офиса, в котором одновременно могут трудиться специалисты из разных городов и стран. Что это за формат и легко ли поставить свою компанию на интернет-рельсы, разберемся с Яндекс 360 для бизнеса.