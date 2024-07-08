Ученые: Здоровый стиль питания в среднем возрасте может окупиться в старости

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Как пишет newkhakasiya.online, специалисты отмечают, что здоровая диета должна включать цельные злаки, фрукты, овощи и полезные жиры. Исследование показало: начав питаться таким образом в возрасте 40 лет, через несколько десятков лет человек будет чувствовать себя значительно лучше по сравнению с теми, кто игнорировал здоровое питание.
Выводы сделаны на основании наблюдений за 106 тысячами женщин, которые участвовали в исследовании с 1986 года, когда им было не менее 39 лет и у них не было хронических заболеваний. Результаты показали: к 70 годам женщины, следовавшие здоровой диете, имели на 43—84% (в зависимости от типа рациона) больше шансов чувствовать себя физически и психически лучше, чем те, кто часто потреблял трансжиры, натрий, красное и переработанное мясо.
Учёные пришли к выводу, что выбор рациона в среднем возрасте имеет значительное влияние на здоровье и самочувствие в старости, и подчеркнули, что начать питаться правильно никогда не поздно.