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Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

Ученые: Здоровый стиль питания в среднем возрасте может окупиться в старости

Ученые: Здоровый стиль питания в среднем возрасте может окупиться в старости

8 июля 2024, 12:35
Фото: Изображение Midjourney
Новое исследование учёных из США демонстрирует, что следование принципам здорового питания в среднем возрасте значительно улучшает самочувствие в старости.

Как пишет newkhakasiya.online, специалисты отмечают, что здоровая диета должна включать цельные злаки, фрукты, овощи и полезные жиры. Исследование показало: начав питаться таким образом в возрасте 40 лет, через несколько десятков лет человек будет чувствовать себя значительно лучше по сравнению с теми, кто игнорировал здоровое питание.

Выводы сделаны на основании наблюдений за 106 тысячами женщин, которые участвовали в исследовании с 1986 года, когда им было не менее 39 лет и у них не было хронических заболеваний. Результаты показали: к 70 годам женщины, следовавшие здоровой диете, имели на 43—84% (в зависимости от типа рациона) больше шансов чувствовать себя физически и психически лучше, чем те, кто часто потреблял трансжиры, натрий, красное и переработанное мясо.

Учёные пришли к выводу, что выбор рациона в среднем возрасте имеет значительное влияние на здоровье и самочувствие в старости, и подчеркнули, что начать питаться правильно никогда не поздно.

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