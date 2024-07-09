В Пермском крае закрывают уникальную школу противотуберкулезного профиля

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Оговоримся сразу, закрывают учебное заведение в его существующем виде. Вместо него хотят сделать обычную, общеобразовательную школу. Проблема в том, что здесь учатся дети из разных городов края. Они поступили по медицинским показаниям и живут в интернате пять дней в неделю, получают пятиразовое питание, оздоровительные процедуры.
Совет родителей муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Верещагинская санаторная школа-интернат для детей, нуждающихся в длительном лечении» (МБОУ «ВСШИ») обратился в редакцию Properm.ru c просьбой защитить школу в изначальном ее виде, сохранить, так как важность такой школы очевидна всем родителям, у которых дети имеют подобные проблемы со здоровьем. Такие же обращения направлены к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину, к президенту РФ Владимиру Путину.
Школа-интернат в данном статусе (санаторная школа-интернат противотуберкулезного профиля) существует с 1963 года. Это единственное образовательное учреждение данного профиля в Пермском крае. Школа принимает обучающихся из городов и районов Пермского края для реабилитации и обучения тубинфицированных детей, а также находящихся в группе риска (контакт с туберкулезными больными, вираж туберкулиновой пробы). За 61 год работы школы свыше 15 тыс. человек обучились и получили санаторное лечение, 1977 выпускников школы получили аттестаты об основном общем образовании.
Документов федерального уровня, регламентирующих деятельность таких школ, нет. Раньше было «Типовое положение об оздоровительном образовательном учреждении санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении».
Сейчас в стране 17 таких же школ-интернатов существуют, руководствуясь региональными документами. Но на уровне Пермского края таких документов нет.
В 2023 году уровень заболеваемости туберкулезом в Прикамье вырос (за 4 месяца 2023 года в Пермском крае заболело первичных 366 человек туберкулезом, а в 2022 году за те же 4 месяца было 266 человек). На самом деле, в Пермском крае необъявленная эпидемия туберкулеза уже не первый десяток лет. Каждый год — рост как больных, так и контактных.
Дети с туберкулезной интоксикацией, состоящие на учете у врача-фтизиатра, опасности для окружающих не представляют и не имеют противопоказаний для обучения в обычных (общеобразовательных) школах. Для получения положительного результата в лечении детей, имеющих туберкулезную интоксикацию, необходимым фактором является разобщение их с туберкулезным контактом (семейным, бытовым). Большинство детей с туберкулезной интоксикацией — это дети из неблагополучных семей, где о качественном домашнем лечении или разобщении с больными взрослыми не может быть и речи.
Дети, получающие антибиотикотерапию противотуберкулезными препаратами, должны осуществлять это под контролем медицинского персонала с параллельным курсом приема гепатопротекторов с периодической сдачей анализов и прохождением медицинских исследований. Прием антибактериальных препаратов должен быть регулярным и продолжаться весь период лечения. Прерывание курса может привести к возникновению лекарственной устойчивости микробактерий и обострению заболевания. Поэтому, целесообразнее это делать в условиях круглосуточного наблюдения с медперсоналом.
В верещагинской школе дети из семейного контакта проживают в интернате весь учебный год; а дети, находящиеся на антибиотикотерапии — непрерывно весь курс лечения. Для повышения качества образования школа старается выдерживать детей весь учебный год, не ломая его.
Исходя из анализа ситуации с туберкулезом в крае потребность в работе Верещагинской санаторной школы-интерната, существует. Потребность подтверждают и врачи-фтизиатры разных территорий края (направляя детей даже при запрете (!) Министерства здравоохранения, понимая, что делают они это во благо детей).
«Родители (законные представители) имеют право выбрать для своих детей качественное образование, а не тот урезанный учебный план, который реализуется в санаториях», — говорит мама двоих учеников верещагинской школы Ирина Федорова (фамилия изменена). В санатории детей оздоравливают до 3 месяцев, после возвращают обратно, в контакт. Верещагинская школа предоставляет объединение услуг (качественное образование по базисному учебному плану и качественное лечение под присмотром медперсонала).
К тому же, есть дети, которые переболели туберкулезом, прошли длительное лечение в больнице, где не только не получали качественного образования, а вообще теряли учебные навыки. В школе они наверстывают упущенное, потому что их обучают по индивидуальным образовательным траекториям (что невозможно в условиях больницы или санатория).
Высокое качество обучения подтверждается высокими результатами государственной итоговой аттестации. Несмотря на то, что дети часто приходят-уходят, поступают с разным уровнем начальных знаний, ежегодно средний балл школы намного превышает средний районный показатель. Практически каждый учебный год имеются 100-балльники.
Более 25% коллектива работают непрерывно в верещагинской школе 20 и более лет. 13 сотрудников (19%) сами учились в этой школе. Ежегодно в школу имеется очередь; по мере оздоровления дети выписываются, на освобождающиеся места принимаются дети из очереди. Особо нуждающихся принимают в течение всего учебного года.
Для работы верещагинской санаторной школы-интерната, — говорят родители, — необходимо разработать и принять нормативные правовые акты по вопросам взаимодействия образовательной и медицинских организаций по направлению и нахождению детей в таких школах.
«Школа пережила сложные 90-е годы. И в настоящее время, в Год Семьи, в сложную обстановку в плане туберкулеза, с наличием очереди из заявлений, с уже имеющимися идеальными условиями для образования и оздоровления, школа вдруг стала ненужной», — возмущены родители.
С 1 сентября 2024 года школу переводят в статус обычной общеобразовательной школы. Чьё это решение, так и непонятно. В муниципалитете говорят, что это Министерство образования Пермского края так решило.
Среди приоритетных проектов существует проект «Школа Минпросвещения России» — Школа полного дня. Президент РФ Владимир Путин не раз говорил, что дети должны иметь возможность оставаться в школе после занятий. Для большого количества семей, где родители работают, школа полного дня должна стать серьезной поддержкой. Верещагинская школа-интернат полностью соответствует и этим запросам РФ.
«Моим детям очень нужна наша школа, — говорит Ирина Федорова. — В ней прекрасные учителя, качественное образование, а главное, что важно детям с определенными медицинскими показаниями — режим дня, пятиразовое питание, оздоровление. Я сама выпускница этой школы. Я знаю, о чем говорю. Если школу сделают общеобразовательной, интерната не будет, дети не смогут здесь жить, а ведь здесь дети со всего Пермского края. Почему о них никто не думает? Почему в Год семьи экономия на детях вдруг стала необходимой?»
В школе обучаются и получают оздоровительные процедуры более 300 детей со всего края. Их родители требуют сохранить учебное заведение, как есть, с его уникальным назначением.
В министерство образования Пермского края редакция Properm.ru направила запрос о причинах реорганизации школы в Верещагино.