В Пермском крае закрывают уникальную школу противотуберкулезного профиля

В 2023 году уровень заболеваемости туберкулезом в Прикамье вырос (за 4 месяца 2023 года в Пермском крае заболело первичных 366 человек туберкулезом, а в 2022 году за те же 4 месяца было 266 человек). На самом деле, в Пермском крае необъявленная эпидемия туберкулеза уже не первый десяток лет. Каждый год — рост как больных, так и контактных.