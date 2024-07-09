Заслуженный учитель России рассказал о предстоящих изменениях в ЕГЭ

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» пообщался с заслуженным учителем России Евгением Ямбургом о будущем главного испытания для школьников.
Рособрнадзор будет принимать предложения по изменениям в ЕГЭ до 15 августа, после чего их рассмотрят эксперты в области образования. Этот процесс происходит на фоне предложений депутатов Государственной Думы об отмене экзамена.
Ямбург предположил некоторые изменения в ЕГЭ по литературе, например, введение устной части, как при сдаче английского языка. Также он отметил новации этого года, такие как разрешение детям пересдавать экзамен, но с сохранением предыдущего результата.
По мнению Ямбурга, вероятность полной отмены ЕГЭ сейчас невелика. Он считает, что экзамен помогает детям из регионов поступать в престижные вузы и открывает двери для молодёжи из других стран благодаря своей унифицированной форме.