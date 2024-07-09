properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:25

Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

Заслуженный учитель России рассказал о предстоящих изменениях в ЕГЭ

9 июля 2024, 08:25
Рособрнадзор начал собирать предложения по изменению Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» пообщался с заслуженным учителем России Евгением Ямбургом о будущем главного испытания для школьников.

Рособрнадзор будет принимать предложения по изменениям в ЕГЭ до 15 августа, после чего их рассмотрят эксперты в области образования. Этот процесс происходит на фоне предложений депутатов Государственной Думы об отмене экзамена.

Ямбург предположил некоторые изменения в ЕГЭ по литературе, например, введение устной части, как при сдаче английского языка. Также он отметил новации этого года, такие как разрешение детям пересдавать экзамен, но с сохранением предыдущего результата.

По мнению Ямбурга, вероятность полной отмены ЕГЭ сейчас невелика. Он считает, что экзамен помогает детям из регионов поступать в престижные вузы и открывает двери для молодёжи из других стран благодаря своей унифицированной форме.

Подпишитесь
В Пермском крае закрывают уникальную школу противотуберкулезного профиля
Сегодня, 09:14
Сотрудника ЧОП, напавшего в Перми на дрессировщика, приговорили к пяти годам колонии
Сегодня, 06:57
В ФСБ проверяют сообщения с критикой СВО на автоответчике больницы «РЖД-Медицина»
Сегодня, 09:16
Видео. Водитель пермского автобуса перепутал маршруты и повез пассажиров не туда
Сегодня, 09:13
В Прикамье с начала года обнаружено хищение электроэнергии почти на 60 миллионов
Сегодня, 09:33
В Перми на Гайве на шесть дней ограничат движение по участку улицы Писарева
Сегодня, 07:30