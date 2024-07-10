Астрономы открыли покрытую льдом экзопланету

Планета входит в созвездие Кита и находится на удалении 48 световых лет, пишет newkhakasiya.online. Объект был изучен с помощью телескопа James Webb. Эта информация сопоставлена с данными, которые ранее были получены с других телескопов. Ученые заявили, что эта планета — одна из самых близких к Земле, на которой условия позволяют существовать воде в жидком виде.