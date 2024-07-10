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Updated Сегодня, 08:17

Астрономы открыли покрытую льдом экзопланету

Астрономы открыли покрытую льдом экзопланету

10 июля 2024, 08:17
Фото: Изображение Midjourney
Ученые совершили удивительное открытие — экзопланету LHS 1140 b. Не исключено, что в будущем она может стать планетой, пригодной для проживания. По мнению астрономов, ее поверхность покрыта водой или льдом.

Планета входит в созвездие Кита и находится на удалении 48 световых лет, пишет newkhakasiya.online. Объект был изучен с помощью телескопа James Webb. Эта информация сопоставлена с данными, которые ранее были получены с других телескопов. Ученые заявили, что эта планета — одна из самых близких к Земле, на которой условия позволяют существовать воде в жидком виде.

Ученые предполагают, что атмосфера LHS 1140 b преимущественно состоит из азота. Обнаруженная планета больше Земли в 1,7 раза и весит больше в 5,6 раза.

По расчетам астрономов, на этой экзопланете много воды. Она составляет от 10 до 20 процентов массы планеты. На Земле доля воды только 0,02 процента, несмотря на то что наша планета покрыта океанами на 71 процент.

Если ученые смогут подтвердить наличие на поверхности LHS 1140 b воды, то это станет значительным шагом в исследовании экзопланет, потенциально пригодных для проживания.

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