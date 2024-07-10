Астрономы открыли покрытую льдом экзопланету

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Планета входит в созвездие Кита и находится на удалении 48 световых лет, пишет newkhakasiya.online. Объект был изучен с помощью телескопа James Webb. Эта информация сопоставлена с данными, которые ранее были получены с других телескопов. Ученые заявили, что эта планета — одна из самых близких к Земле, на которой условия позволяют существовать воде в жидком виде.
Ученые предполагают, что атмосфера LHS 1140 b преимущественно состоит из азота. Обнаруженная планета больше Земли в 1,7 раза и весит больше в 5,6 раза.
По расчетам астрономов, на этой экзопланете много воды. Она составляет от 10 до 20 процентов массы планеты. На Земле доля воды только 0,02 процента, несмотря на то что наша планета покрыта океанами на 71 процент.
Если ученые смогут подтвердить наличие на поверхности LHS 1140 b воды, то это станет значительным шагом в исследовании экзопланет, потенциально пригодных для проживания.