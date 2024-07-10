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Published Сегодня, 07:46

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Updated Сегодня, 07:48

Эксперт Погосова: Бурый рис, гречка и полба помогают очистить сосуды

10 июля 2024, 07:46
Эксперт Нана Погосова развеяла популярный миф, что хлеб и углеводы не стоит употреблять людям с повышенным холестерином. По словам эксперта, эти продукты в умеренном количестве как и некоторые крупы полезны для сосудов.

Для того, чтобы органы получали нужное количество кислорода, нужно следить за состоянием сосудов, по которым перемещается кровь. В частности, негативно на их состоянии сказывается повышенный холестерин, из-за которого могут образоваться бляшки и закупоривать сосуды, пишет runews24.ru.

Поэтому нередко в попытке снизить уровень плохого холестерина, пациенты отказываются от углеводов и жирной пищи. По мнению эксперта в области кардиологии Минздрава РФ Ноны Погосовой, не все продукты из этого списка вредны, как принято считать. Например, цельнозерновой хлеб обогащен клетчаткой и витаминами группы В.

Также не стоит отказываться от риса, гречки и полбы. Правда, выбор лучше сделать в пользу бурого риса, уточнила эксперт.

Эти крупы помогают избавиться от плохого холестерина, а значит, снизить вероятность образования тромбов.

Кроме того, вывести из организма лишний холестерин помогают фрукты и овощи, которые для достижения эффекта необходимо съедать не менее 500 гр в день.

Помимо очистки сосудов клетчатка запускает работу кишечника и выводит токсины, скопившиеся в нем.

На столе обязательно должны присутствовать нежирное мясо и жирная рыба, продолжила Погосова. Зато от сахара, соли и трансжиров лучше отказаться, подчеркнула эксперт.

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