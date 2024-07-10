Эксперт Погосова: Бурый рис, гречка и полба помогают очистить сосуды

Поэтому нередко в попытке снизить уровень плохого холестерина, пациенты отказываются от углеводов и жирной пищи. По мнению эксперта в области кардиологии Минздрава РФ Ноны Погосовой, не все продукты из этого списка вредны, как принято считать. Например, цельнозерновой хлеб обогащен клетчаткой и витаминами группы В.