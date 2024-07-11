Агроном Яна Дроздова о почве в саду: «Чуть-чуть подкисленная всегда лучше»

«Все знают, что чуть-чуть подкисленная почва всегда лучше, чем щелочная: pH 5,5-6 намного лучше, чем pH 7-8. Почему на юге растения поражаются бактериозом? Потому что там щелочная почва — очень хорошая среда для бактериозов. Начинаем раскислять, используя известь, золу. Эти вещества имеют отсроченное действие, эффект появится только на следующий год. Досыпаем — а почва становится щелочной. Тут нужно быть очень аккуратными и смотреть по результату. Поэтому некоторые рекомендуют использовать мел или доломитовую муку», — отмечает Яна Дроздова.