Четыре страны НАТО разработают дальнобойные ракеты

Posted Сегодня, 17:07
Published Сегодня, 17:07
Modified Сегодня, 17:10
Updated Сегодня, 17:10
Об этом информирует агентство FAZ, пишет 360.ru.
«Основной задачей является разработка оружия наземного базирования с дальностью действия свыше тысячи километров. Это необходимо для сдерживания России», — отмечает издание.
По данным агентства, страны пока не определились с типом оружия. Варианты рассматриваемого вооружения — крылатая или баллистическая ракета.
Кроме того, в столице Германии выразили надежду на присоединение к проекту нового правительства Великобритании.
До создания подобного вооружения будут использовать американские ракеты «Томагавк», размещаемые в Германии.