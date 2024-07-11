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Posted Сегодня, 17:07

Published Сегодня, 17:07

Modified Сегодня, 17:10

Updated Сегодня, 17:10

Четыре страны НАТО разработают дальнобойные ракеты

11 июля 2024, 17:07
Министры обороны Германии, Италии, Франции и Польши договорились разработать инновационное вооружение, способное атаковать цели на расстоянии более тысячи километров.

Об этом информирует агентство FAZ, пишет 360.ru.

«Основной задачей является разработка оружия наземного базирования с дальностью действия свыше тысячи километров. Это необходимо для сдерживания России», — отмечает издание.

По данным агентства, страны пока не определились с типом оружия. Варианты рассматриваемого вооружения — крылатая или баллистическая ракета.

Кроме того, в столице Германии выразили надежду на присоединение к проекту нового правительства Великобритании.

До создания подобного вооружения будут использовать американские ракеты «Томагавк», размещаемые в Германии.

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