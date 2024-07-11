Риэлтор объяснила, как новые условия семейной ипотеки отразятся на стоимости жилья

«По нашим данным, из тех, кто раньше мог претендовать на семейную ипотеку, сейчас 90% заемщиков не могут этого сделать. Например, если раньше семья брала хотя бы один льготный кредит, то теперь они не могут подать документы на семейную ипотеку, согласно предварительным разъяснениям Минфина», — пояснила Векшина.