В Австралии арестовали супружескую пару из России по подозрению в шпионаже

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
62-летний мужчина и 40-летняя женщина состоят в браке и имеют двойное гражданство — российское и австралийское. Женщина служила в армии и имела доступ к секретной информации. Во время отпуска она тайно посетила Россию, где связалась с мужем и попросила его передать определённые данные через электронную почту с официального аккаунта, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Австралийские спецслужбы полагают, что это было сделано намеренно. Несмотря на отсутствие прямых доказательств, полицейские пришли в их дом в Брисбене и арестовали пару. Теперь им обоим грозит лишение свободы на срок до 15 лет.