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Posted Сегодня, 06:30

Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

В Австралии арестовали супружескую пару из России по подозрению в шпионаже

12 июля 2024, 06:30
Двое супругов из России оказались под подозрением в шпионаже на территории Австралии. Об этом сообщает канал АВС.

62-летний мужчина и 40-летняя женщина состоят в браке и имеют двойное гражданство — российское и австралийское. Женщина служила в армии и имела доступ к секретной информации. Во время отпуска она тайно посетила Россию, где связалась с мужем и попросила его передать определённые данные через электронную почту с официального аккаунта, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Австралийские спецслужбы полагают, что это было сделано намеренно. Несмотря на отсутствие прямых доказательств, полицейские пришли в их дом в Брисбене и арестовали пару. Теперь им обоим грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

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