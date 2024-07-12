В Австралии арестовали супружескую пару из России по подозрению в шпионаже

62-летний мужчина и 40-летняя женщина состоят в браке и имеют двойное гражданство — российское и австралийское. Женщина служила в армии и имела доступ к секретной информации. Во время отпуска она тайно посетила Россию, где связалась с мужем и попросила его передать определённые данные через электронную почту с официального аккаунта, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».